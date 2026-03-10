キャンパスフリーで街を舞台にして学ぶ！カフェ開業スクール「Cafe's LIFE」神戸サテライト校が2026年3月26日開校！地域資源×自分資源で、街と共生する自分サイズのカフェオーナーを育成

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/260363/images/bodyimage1】

「カフェとともに生きる。」をコンセプトに、カフェ開業支援の専門スクール Cafe’sLIFE（カフェズライフ）事業を運営する株式会社フードデザインラボ（所在地：大阪市北区、代表：野田貴之）は、2026年3月26日（木）、兵庫県神戸市に「神戸サテライト校」を開校いたします。







Cafe’s LIFEは、「カフェとともに生きる」「地域の未来をカフェでつくる」という理念のもと、これまでに日本全国で180名以上の卒業生カフェオーナーを輩出してきました。



神戸は独自の喫茶文化を持ち、豊かな海と山、そして多様な「地域資源」に溢れた街です。

神戸サテライト校では、この街の資源と、受講生が持つ個性や強みである「自分資源」を掛け合わせることで、地域社会と共生し、持続可能な「自分サイズのカフェ」の価値を最大化させることを目指します。



これまでのスクールのように特定の教室だけで学ぶのではなく、神戸市内のイノベーション＆創業支援施設やプロ仕様のキッチン、実際のシェアキッチン、コーヒー総合商社ショールームなど街全体をキャンパスとして活用し、リアルなマーケットを感じながら、兵庫・神戸の豊かな地域社会と共生するカフェオーナーの育成を目指します。



Cafe’s LIFEは、神戸サテライト校の開校を機に、このキャンパスフリーというスクールモデルを全国へ展開してまいります。カフェから、各地の豊かな資源を再発掘し、地域創生を実現させていきます。







■ 神戸サテライト校 4つの学び -はじめよう！自分サイズのカフェ-

(1)【カフェ経営理論】イノベーション拠点での学び：

多様な人々が交わるイノベーション創発拠点を活用。「カフェオーナー＝経営者」としての思考や事業計画の策定を磨きます。

(2)【調理メニュー実習】本格設備での技術習得：

充実した設備を備えた公共のクッキングスタジオを使用し、プロレベルのカフェメニュースキルと理論を習得します。

(3)【ドリンクメニュー実習】本格設備での技術習得：

充実した設備を備えた公共のクッキングスタジオや日本を代表するコーヒー総合商社ショールームで最新のマシンも体感しながら、コーヒーからカフェアレンジドリンクまで習得します。

(4)【カフェ経営実践】リアルな店舗空間でのオペレーション：

神戸元町の飲食店＆シェアキッチンやCafe’s LIFE修了生の実際のカフェを訪問・見学して、個人カフェ経営を体験します。





■ トッププロによる少人数指導と、一生続くサポート体制

講師陣は、関西で活躍する現役の人気カフェオーナーやプロのバリスタやシェフ。

現場で培われた生きた知識とスキルを少人数生クラスで個別指導していきます。

また、物件探しや資金調達、店舗デザインなどを各分野の専門家がチームで支援する開業サポートにて長く続くお店つくりを支援します。開業後も「一般社団法人 カフェのある暮らし協会」を通じて、全国のオーナーや仲間と相談し合える永続的なコミュニティと学び続けられる環境があります。

Cafe’s LIFEは、神戸の地で新たな一歩を踏み出す皆様のカフェ開業を目指す自分らしい人生を応援していきます。



■ コースカリキュラム

（１）カフェ経営・運営スキル

自分サイズのカフェのはじめ方

カフェ開業するまでのスケジュール

仕入れ・原価計算・売上計画

魅力あるカフェコンセプトのつくり方 等



（２）カフェフード・ドリンクスキル

仕込みの重要性について

フード・スイーツ基礎スキル

カフェメニューの原価計算方法

コーヒーの基本抽出理論の理解

付加価値を高めるドリンクのアレンジ方法

フードスタイリング 等



（３）地域に愛されるカフェ開業スキル

地域に愛されるカフェ経営の方法

地域資源のリサーチと活用

地域ネットワークの構築方法

開業資金・運営資金の考え方

立地選び・店舗設計

SNS活用や販促PRスキル 等







【募集詳細】

・募集受付期間：

2026年3月10日（火）~ 3月25日（水）



・開講曜日：

木曜日 9:30~16:50



・募集コース：

カフェオーナーベーシックコース



・コース定員：先着8名

※定員に達した時点で募集受付終了となります。



・受講期間：約6ヶ月



【説明会開催について】

Cafe's LIFEでは、説明会を随時開催中です。

専門スタッフが自分サイズのカフェを開業するために必要なことや開業までの流れを、お一人お一人のご状況にあわせて個別にアドバイスさせていただいております。

説明会詳細：https://cafeslife.jp/event/kobe/



【スクールパンフレット＆資料請求】

ご興味のある方は、HPより無料でパンフレットの請求が可能です。

詳細：https://cafeslife.jp/contacts/





■ Cafe's LIFE の卒業後も続くサポート

【個人カフェ発見＆応援オウンドメディア Cafe no WA】

カフェズライフ修了生カフェオーナーを繋ぎ紹介応援していくサイトです。

日本中に広がっていく修了生のカフェをぜひご覧ください。

詳細：https://cafenowa.jp/



【チャレンジ＆間借りカフェ Cafe no BA】

カフェを開業する前に実際のカフェでトレーニングできる間借りカフェを準備しております。

Cafe no BA 天満橋・中崎町・梅田。万全の準備で、カフェ開業を実現できます。



【カフェのある暮らし協会】

カフェを開業した後も、カフェオーナー同士のネットワークや定期的な勉強会を開催。

カフェズライフ修了生のカフェが、長く愛され続けることを支援しております。

詳細：https://ckk.life/











【株式会社フードデザインラボについて】

カフェ開業支援の専門スクールCafe’sLIFE（カフェズライフ）事業を、東京校・大阪校・オンライン校で展開。カフェへの就職ではなく、カフェの起業・開業を目標とし、初心者からカフェで起業するノウハウを実践・習得することができます。

「カフェとともに生きる。カフェ開業を通じて自立したあなたらしい人生を一緒に歩みませんか」を掲げ、飲食店及びカフェの職業未経験の方々を大阪（大阪市、北区）、東京（恵比寿）、オンラインスクールに通学いただき、開校から8年で約180店舗のカフェオーナーを輩出してまいりました。



【概要】

社名：株式会社フードデザインラボ

所在地（大阪）：〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎2-4-10 クリスタル豊崎ビル2F

所在地（東京）：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-12-5 恵比寿ark4F

代表取締役：野田貴之

設立：2016年5月

HP：https://cafeslife.jp/

