ライフスタイルカンパニー株式会社は、コスメブランド『MilleFée（ミルフィー）』より、塗り直しの隙を見せないキープ力と圧倒的なツヤ感を両立した「アイドル2in1リップティント」。まるでフィルターをかけたような美肌を叶える「アイドルフィルターパウダー」を発売いたします。本製品は2026年2月17日11時よりMilleFée公式サイト等各種オンラインストア、2026年2月中旬よりロフトおよびロフトネットストア、3月中旬よりハンズおよびハンズネット、アインズ＆トルペ、アットコスメ、4月中旬よりバラエティショップ（いずれも一部店舗を除く）にて順次取り扱いを開始予定です。

「塗り直しの隙を見せないキープ力」アイドル級のキープ力を叶える2in1リップティント

「カラーロック処方」により、塗り直しの隙を見せないキープ力を叶える

唇へ瞬時に密着し、汗や水に強い処方を採用。塗布後、約1分間置いて定着させることで、ティッシュやカップへの色移りも気になりません。さらに、上から透明グロスを重ねることにより、表面のツヤが薄れても鮮やかな色合いが長時間続きます。

一本でマットもぷるつやも叶える2in1リップ

リップティント：ひと塗りできれいに仕上がるリップティント。塗りたてはツヤ感のある仕上がりで、時間が経つとマットに変化するテクスチャーです。グロス：単品使いはもちろん、ティントに重ねてもOKな透明グロス。ガラスのようなツヤ感が特徴で、ラメ入りカラーもご用意しています。お出かけもこれ1本でOKな便利なアイテムです。

＊リップティント -塗りたての色をそのままキープ特殊処理されたカラーパウダーにより、自然な発色を長時間キープ＊グロス -ぷるつやリップに複数のオイルで鏡のようなツヤ感を演出し、ベタつかず軽やか。唇にしっとり潤いと透明感をプラス。

乾燥を防ぎ、しっとりした心地よさが続く美容成分配合

ココナッツオイル*¹、ホホバ種子油、スクワランなどの保湿成分を贅沢に配合し、「カサつき」や「つっぱり感」を抑え、唇に潤いを与えて乾燥から守ります。*¹ヤシ油

【カラー紹介】

【使用方法】

STEP1：塗ってから60秒待つリップティントを塗布後、唇をこすり合わせず、約60秒間そのまま置いてください。しっかり乾かすことでリップティントが唇に密着し、色持ちが格段にアップします。

STEP2：グロスを重ねるリップティントが乾いたことを確認し、上から透明グロスを重ねてください。色移りを防ぎながら、みずみずしいツヤをプラスできます。

【カラー展開】

【商品概要】

- 商品名：アイドル2in1リップティント- 価格：1,430円（税込）- 色展開：01 ピーチキャンディ / 02 ヌードピンク / 03 ミルクティー / 04 バニラローズ / 05 ベリーピンク / 06 グレープソーダ- 発売日：2026年2月17日

- ほんのり甘いグレープの香り。- スッとした爽やかな使用感。

一瞬で無敵の陶器肌が叶う魔法のフェイスパウダー「アイドルフィルターパウダー」

ひと塗りでアイドルみたいなフィルター肌に！

「フィルターがないと生きていけない」「メイクが崩れて盛れない」

そんな悩みから生まれたのが、アイドルフィルターパウダーです。ひと塗りで毛穴をふわっとカバーし、まるでフィルターをかけたような美肌に仕上げます。透明感のある、毛穴レスでなめらかな陶器肌を演出します。

長時間崩れず、メイクをしっかりキープ

余分な皮脂を吸着し、テカリを抑えてメイク崩れを防止します。時間が経ってもヨレにくい*設計で、理想の肌がキープできます。

*個人差があります

粉っぽさ・厚塗り感ゼロで肌にピタッと密着

きめ細かいパウダーが肌にピタッと密着します。 パウダー特有の粉っぽさや厚塗り感がありません。うるおいキープベールで乾燥しにくく、どんな時でも自信を持てる肌へ導きます。

- 商品名：アイドルフィルターパウダー- 価格：1,980円（税込）- 色展開：01クリアホワイト／02ピンクベール- 発売日：2026年2月17日- 製品仕様：ミラー、専用パフ

01クリアホワイト：素肌感を大切にしたい方に。クリアで透明感のあるなめらか肌を叶える。02ピンクベール：毛穴レスで血色感のある肌に憧れる方に。ひと塗りでベールをかけたようなフィルター肌に仕上がる。

※表記価格は、実店舗および公式オンラインストアでのメーカー希望小売価格です。一部のオンラインストアでは、送料込みの価格で販売されることがあります。

取り扱い場所・オンライン2026年2月17日（火） 11時MilleFée公式 / Qoo10 / Amazon / 楽天 / TikTok Shopにて順次発売を開始予定・店頭（いずれも一部店舗を除く）2026年2月中旬より ロフトおよびロフトネットストア3月中旬より ハンズおよびハンズネット、アインズ＆トルペ、アットコスメストア4月中旬より バラエティストアにて順次取り扱いを開始予定

MilleFée（ミルフィー）について

MilleFée（ミルフィー）は、海外コスメの代理店をしていた当社が、「海外トレンドをもっと日本の皆様が普段のメイクに取り入れられる商品にアレンジしたい」という思いを込めて作った自社コスメブランドです。ブランド名はフランス発祥のお菓子「Millefeuille（ミルフィーユ）」にちなんでトレンドやワクワク感など、使うたびに心がときめくようなコスメになるようなこだわりを織り交ぜたコスメをプロデュースしております。ミルフィーの中でも特に人気アイテムである「ぷくぷく涙袋パレット」はSNSで合計28万いいね以上を獲得し、「シェイクドロップチーク」はSNSで大きな話題となり、店頭でも売り切れが続出しました。

