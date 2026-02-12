全世界で累計1,500万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、TVアニメ『ONE PIECE』とコラボレーションしたリアル脱出ゲーム、『頂上戦争からの脱出』を2026年3月20日(金)より、3日間限定で明治神宮野球場にて開催します。★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/onepiecetour/

『頂上戦争からの脱出』は、2015年に全国11箇所で開催され、全国各地のスタジアムやドームで熱狂を呼んだイベント。この度11年の時を経て、リバイバル公演として復活いたします。当時の熱気そのままに、『ONE PIECE』の世界を存分に味わいながら、自身のヒラメキで謎を解いて脱出を目指す体験型ゲーム・イベントが明治神宮野球場で開催されます。

■ルフィとともに、頂上戦争から脱出せよ。

本イベントの舞台となるのは、原作屈指のエピソードであるマリンフォードでの「頂上戦争」。兄である火拳のエースを失い、瀕死のピンチに陥ったルフィ。プレイヤーは、ルフィとともにエース救出のために集った海賊の一員となり、瀕死のルフィを守りながら、頂上戦争からの脱出に挑みます。迫り来るのは、海軍三大将たちによる猛攻。果たしてルフィとともに、この戦争から生きて脱出することはできるのか。本イベントは、明治神宮野球場全域を使って、1,000名ほどが同時に参加する大規模なリアル脱出ゲームです。グラウンドはもちろんのこと、普段入ることのできない裏側まで、スタジアムならではの特別な空間で謎解きにご挑戦いただけます。『ONE PIECE』の世界観と、明治神宮野球場の大スケールでお送りするリアル脱出ゲームをぜひ会場でご体験ください。

■前売チケットを通常より300円安く購入できる早割も実施！

本イベントのチケットは、少年探偵SCRAP団(FC)団員先行販売が、2026年2月14日(土) 12:00より、チケットぴあ先行販売が、2月19日(木) 12:00より、一般販売が、2026年2月21日(土) 12:00よりスタートいたします。また、2月27日(金) 23:59までのご購入で、通常の価格より300円安くチケットを購入できる早割を実施いたします。ぜひご家族やご友人と早めに日程を調整いただき、お得にイベントをお楽しみください。また、22歳以下の方は「U22団員」割引で、全日程の当日チケットが半額で購入可能です。少年探偵SCRAP団(FC)の22歳以下の団員の方が平日のみ受けられるサービスが、本イベントは全日程で適用されます。さらに、小学生以下のお子様が通常料金の半額でお楽しみいただける「for kids割」もご用意。お子様でも楽しめる難易度に調整した「for kidsキット」も利用可能なので、ぜひご家族全員でイベントをお楽しみください。2015年当時の熱気をそのままに、ご自身が『ONE PIECE』の世界に入り込んで楽しめるリアル脱出ゲームを、春休みの思い出にぜひご体験ください。

2015年開催時の様子

リアル脱出ゲーム×ONE PIECE『頂上戦争からの脱出』 概要

◼︎イベント特設サイトhttps://realdgame.jp/s/onepiecetour/◼︎ストーリー「愛してくれて……ありがとう!!!」最期にこの言葉を残し、火拳のエースは処刑された。兄を失い愕然とするルフィ。大混乱の戦場の中、ルフィとともにエースを救いに来た海賊であるあなたに、『世界最強の海賊』、 白ひげが近付いてくる。「おいお前！ アイツを死なすんじゃねェぞ…」あなたは白ひげと火拳のエースの想いを受け、瀕死のルフィを助け出し、この戦争を止めなくてはならない。しかし、海軍三大将の猛攻があなたの行く先を妨げる。海賊 vs 海軍…… 世界の歴史を塗りかえるほどの大激突!!あなたは、すべての知恵を結集して、マリンフォード頂上戦争から脱出することが出来るだろうか？◼︎プレイ形式制限時間：60分所要時間：120分参加人数：制限なし形式：屋外（スタジアムサイズ）

◼︎会場明治神宮野球場東京都新宿区霞ヶ丘3-1http://www.jingu-stadium.com/■開催日2026年3月20日(金) 10:00／13:00／16:00／19:002026年3月21日(土) 10:00／13:00／16:00／19:002026年3月22日(日) 10:00／13:00／16:00◼︎チケット販売スケジュール少年探偵SCRAP団(FC)団員先行販売：2026年2月14日(土)12:00～2月18日(水)23:59チケットぴあ先行販売：2026年2月19日(木)12:00～2月22日(金) 23:59一般販売：2026年2月23日(土) 12:00～※2026年2月27日(金)までのご購入で、通常より300円安く購入できる早割を実施いたします。※団員先行販売期間、チケットぴあ先行販売期間も、早割期間と同じ金額でチケットを購入いただけます。◼︎チケット料金〈前売〉早割：3,700円一般：4,000円forkids：2,000円〈当日〉一般：4,300円forkids割：2,150円U22団員割：2,150円※本イベントは「for kids割」の対象となります。イベントに親子でご参加いただく場合に、小学生以下のお子様は通常料金の半額で購入できます。※本イベントはU22団員割引の対象となります。22歳以下の方は「U22団員」になると、平日当日券が半額で購入できます。詳細は下記よりご確認ください。https://scraptanteidan.com/s/n32/page/about_U22その他チケット料金の詳細は、特設サイトをご確認ください。◼︎主催／企画制作 SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,500万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉『ONE PIECE』とは

著者は尾田栄一郎。「週刊少年ジャンプ」1997年7月22日発売の34号より連載を開始し、2022年7月に連載25周年を迎える。コミックス1巻は1997年12月24日に発売され、2010年3月4日に発売されたコミックス57巻の初版発行部数300万部が日本出版史上最高初版発行部数を記録し、現在まで初版300万部を維持。2012年8月3日発売の67巻が自己記録を更新する初版405万部で刊行される。コミックスの全世界での累計発行部数は、2022年8月4日時点で5億1000万部を突破（日本国内の累計発行部数は4億1000万部以上。海外では60の国と地域で流通し、累計発行部数は1億部以上）。テレビアニメは1999年より、フジテレビ系列で放送を開始し、2024年に25周年を迎え、2026年4月5日よりエルバフ編を放送開始。Netflix 世界独占配信の実写ドラマ版『ONE PIECE』は、2026年3月10日よりシーズン2を配信予定。シーズン3の制作もスタートしている。

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine