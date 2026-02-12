モルディブ、象徴的なジンベエザメの保護に向けたTech4Natureプロジェクトを開始

マレ、モルディブ、2026年2月11日 /PRNewswire/ -- 国際自然保護連合（IUCN）、モルディブ共和国観光環境省、Huaweiは、南アリ海洋保護区（SAMPA）の管理を近代化するための新たな取り組みを開始しました。基礎的なフィールドモニタリング技術とリアルタイムコミュニケーションツールを導入することで、Tech4Natureプロジェクトは、象徴的なジンベエザメの個体数を保護すると同時に、世界有数の観光地としての社会経済的な圧力とのバランスを取ることを目指しています。



Photo: © Ishan @seefromthesky from Unsplash



モルディブ最大の海洋保護区であり、ジンベエザメ（Rhinocondon typus）の世界的に重要な通年生息地であるSAMPAは、毎年数千人の観光客を惹きつけています。その広大な範囲と複数のアクセス・ポイントは、従来のモニタリング手法にとって運用上の大きな課題となっています。Tech4Natureプロジェクトは、レンジャーにデジタル観察・報告機器一式を提供することで、これらの課題に対処します。

これらのツールは、現場でのデータ収集とコミュニケーションを強化し、効率的なパトロールを実現します。また、観光客と生物種の相互作用を追跡し、SAMPAのIUCNグリーン・リスト入りを支援する強力なデータ駆動型の枠組みを提供します。健全な海洋生態系に依存する地元の生計を支えつつ、この現場能力の不可欠なアップグレードは、保全努力が測定可能で透明性の高いものであることを保証します。

モルディブのプロジェクトは、2020年に開始され、ファーウェイのTECH4ALLデジタルインクルージョンプログラムの下でIUCNとファーウェイが共同で主導する世界的なイニシアチブである、より広範なTech4Natureパートナーシップに貢献します。IUCNの保護地域グリーンリスト基準に沿ったTech4Natureは、テクノロジーがいかに効果的かつ公平な保全を推進できるかを示しています。このプロジェクトは、モルディブ保護・保全地域フォーラム（Maldives Protected and Conserved Areas Forum）2026の要人出席の閉会式で正式に発足しました。

モルディブ初のTech4Natureの取り組みであるSAMPAプロジェクトは、自然保護におけるデジタルソリューションの活用を拡大するためにIUCNとHuaweiが共同主導する、より広範な世界的取り組みの一環です。SAMPAでは、訪問者管理の改善、コンプライアンスの強化、科学的根拠に基づく意思決定の支援を通じて、観光と保全のバランスを強化することを目指しています。

プロジェクト期間中、SAMPAの専任レンジャーチームには、巡回と現場での取締りを強化するために不可欠な監視・通信機器が提供されます。これによりレンジャーは、危険な活動や規則不順守の活動に迅速に対応できるようになり、訪問者の安全性が向上し、ジンベエザメとの有害な接触が減少します。モニタリングの強化はまた、保護区の規制に対する全体的な順守を高め、SAMPAの管理・保全目標に沿った、より持続可能な観光慣行を促進します。

「効果的な保全は、継続的な現地モニタリングに必要なツールをレンジャーに提供することから始まります。それにより、より良い生態系管理とガバナンスに必要な基盤が築かれます。これは、当面の運用上のギャップを埋める現実的な第一歩であり、IUCNグリーンリスト基準を適用しながら、SAMPAが独自の生物多様性とそれに依存する地域の生計を維持できるよう支援します」と、IUCNアジア地域ディレクター兼オセアニア地域ハブディレクターのDindo Campilan博士は述べました。

現地での実施と並行して、本プロジェクトは、効果的かつ公平で適切に管理された保護・保全地域の世界的指標であるIUCNグリーンリスト基準について、SAMPAレンジャー向けの研修を支援します。SAMPAについては、グリーンリストのベースラインサイト評価が実施され、管理改善に向けた強み、ギャップ、優先的に取るべき行動を特定するための、体系的な枠組みが提供されます。

「政府はこれまでと同様、自然保護を推進し、保護・保全地域の管理に向けた制度およびガバナンスの仕組みを強化することに尽力しています。共通のビジョンを持ち、責任を共有することで、この目標に向かって共に取り組むことが重要です」と、観光環境大臣のThoriq Ibrahimは述べました。

「2020年以降のTech4Natureプロジェクトの成功例が示すように、革新的な技術ソリューションは、海洋を含む生態系や生物多様性への脅威をより深く理解し、緩和する上で役立ちます」と、HuaweiスリランカのCEOであるZhang Jinzeは述べました。「テクノロジーと並んで、Tech4Natureグローバルパートナーシップの重要なアプローチの一つは、ソリューションの持続可能性を確保するため、プロジェクトの計画と実施に地域のパートナーやコミュニティが参画することです。」

現在までに、このイニシアチブは世界各国で11の主要プロジェクトとサテライト・プロジェクトを支援し、サンゴ礁のモニタリングから野生生物の保護、生態系の復元まで、幅広い保全課題に応じたデジタルソリューションを提供してきました。

関連団体について：

Huawei：Huaweiは1987年に設立された、情報通信技術（ICT）インフラとスマートデバイスの世界有数のプロバイダーです。約20万8千人の従業員を有し、170以上の国と地域で事業を展開し、世界中で30億人以上にサービスを提供しています。Huaweiは、完全に接続されたインテリジェントな世界を実現するために、すべての人、家庭、組織にデジタルを届けることに取り組んでいます。

国際自然保護連合（IUCN）は、政府機関と市民社会組織で構成される会員制の連合体です。IUCNは、1,500を超える加盟組織の経験・資源・影響力と、17,000人を超える専門家の知見を活用しています。国際自然保護連合（IUCN）は、自然界の現状とその保護に必要な措置に関する世界的権威です。

観光環境省：観光環境省は、観光、環境、気候変動、水・衛生、廃棄物管理、エネルギー、それぞれの分野に関する政策の策定と実施を監督する任務を担っています。同省の関連機関には、環境規制局、公益事業規制局、モルディブ気象庁、バア環礁生物圏保護局などがあります。

