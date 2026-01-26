¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ò¹¯¥Þ¥¹¥¿ー¸¡Äê¶¨²ñ Âè24²ó¥»¥ß¥Êー¡×¤ò2·î5Æü¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ë³«ºÅ¡£º£²ó¤Ï°åÎÅË¡¿Í¿û°æÆâ²ÊÍý»öÄ¹¡¦±¡Ä¹¤ÎËÌÌî¹îÀë»á¤Ë¤´ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339979/images/bodyimage1¡Û
ËÌÌîÀèÀ¸¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤¬¿´¤ÈÂÎ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼Ò²ñÅª¤Ë¤â·ò¤ä¤«¤ËÊë¤é¤»¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢³°Íè¿ÇÎÅ¤Î¤Û¤«»º¶È°å¤È¤·¤Æ°¦É²¸©²¼¤ÎÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¹¤ò»Ù±ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ WHO¤¬Äó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¥Ø¥ë¥·ー¡¦¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¡Ê·ò¹¯¤Ê¹âÎð²½¡Ë¡É¤ò¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¹¤Ù¤¯¿û°æÆâ²Ê¤Ë¹³²ÃÎð¡¦À¸³è½¬´·ÉÂ¥»¥ó¥¿ー¤ò³«Àß¤µ¤ì¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î·ò¹¯°Ý»ýÁý¿Ê¤Î·¼È¯¤È¼ÂÁ©¤ËÆü¡¹ÅØ¤á¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÌÌîÀèÀ¸¤¬É´Ç¯·ò¹¬¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»Ï¤á¤é¤ì¤¿¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¡Ø¾Ð´é¤È·ò¹¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¡¦¿´·ì´É·ò¹¯¡¦Àº¿À·ò¹¯ÂÐºö¤ÇHealthy Ageing¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤¹³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û 2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë12 »þ～12 »þ50 Ê¬¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡Ú³«ºÅ·Á¼°¡Û zoom ¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¡Ú³µ¡¡¡¡Í×¡Û
¡¦¹Ö±é¥Æー¥Þ¡¨ ¡È¾Ð´é¤È·ò¹¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡É¡¡～Ç§ÃÎµ¡Ç½¡¦¿´·ì´É·ò¹¯¡¦Àº¿À·ò¹¯ÂÐºö¤ÇHealthy Ageing¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¦¹Ö»Õ¡¨ËÌÌî¹îÀë»á¡Ê°åÎÅË¡¿Í¿û°æÆâ²Ê Íý»öÄ¹¡¦±¡Ä¹ )
°å»Õ/»º¶È°å/°å³ØÇî»Î¡Ê¶âÂôÂç³Ø¡Ë ³Ø²ñÇ§ÄêÀìÌç°å¡ÊÁí¹çÆâ²Ê¡¢½Û´Ä´ï¡¢¶Ø±ì¡¢¹³²ÃÎð°å³Ø¡Ë ÆüËÜ¹³²ÃÎð°å³Ø²ñ É¾µÄ°÷ / ¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥É¥Ã¥¯¿ä¿Ê°Ñ°÷ /Ï¢·È°Ñ°÷ / Î×¾²¸¦µæÂ¥¿Ê°Ñ°÷ Ç¾¿´·ì´É¹³²ÃÎð¸¦µæ²ñ¡ÊÆüËÜ¹³²ÃÎð°å³Ø²ñÊ¬²Ê²ñ¡ËÉ¾µÄ°÷¡¡NPOË¡¿Í ¶Ø±ì¿ä¿Ê¤Î²ñ¤¨¤Ò¤áÍý»ö ¡¡ÆüËÜÎ×¾²¥³ー¥Á¥ó¥°¸¦µæ²ñÇ§Äê¥³ー¥Á ¡¡ÆüËÜ¾Ð¤¤³Ø²ñ¡¦¾Ð¤¤¤Î¹Ö»ÕÃÄ ¡È¾Ð´é¤È·ò¹¬¤ÎÅÁÆ»»Õ¡É¡¡·ò¹¯¥Þ¥¹¥¿ー¿ä¿Ê¥êー¥Àー¡¡Â¾ ¡Ë
¡Ú»²¡¡¡¡²Ã¡ÛÌµÎÁ
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï°Ê²¼URL¤è¤ê¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://us06web.zoom.us/j/87196522128?pwd=FxP0ahvrdyu0fwvorewZLAXqOKZa1F.1
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡ÆüËÜ·ò¹¯À¸³è¿ä¿Ê¶¨²ñ
ËÌÌîÀèÀ¸¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤¬¿´¤ÈÂÎ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼Ò²ñÅª¤Ë¤â·ò¤ä¤«¤ËÊë¤é¤»¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢³°Íè¿ÇÎÅ¤Î¤Û¤«»º¶È°å¤È¤·¤Æ°¦É²¸©²¼¤ÎÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¹¤ò»Ù±ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ WHO¤¬Äó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¥Ø¥ë¥·ー¡¦¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¡Ê·ò¹¯¤Ê¹âÎð²½¡Ë¡É¤ò¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¹¤Ù¤¯¿û°æÆâ²Ê¤Ë¹³²ÃÎð¡¦À¸³è½¬´·ÉÂ¥»¥ó¥¿ー¤ò³«Àß¤µ¤ì¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î·ò¹¯°Ý»ýÁý¿Ê¤Î·¼È¯¤È¼ÂÁ©¤ËÆü¡¹ÅØ¤á¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÌÌîÀèÀ¸¤¬É´Ç¯·ò¹¬¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»Ï¤á¤é¤ì¤¿¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¡Ø¾Ð´é¤È·ò¹¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¡¦¿´·ì´É·ò¹¯¡¦Àº¿À·ò¹¯ÂÐºö¤ÇHealthy Ageing¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤¹³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û 2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë12 »þ～12 »þ50 Ê¬¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡Ú³«ºÅ·Á¼°¡Û zoom ¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¡Ú³µ¡¡¡¡Í×¡Û
¡¦¹Ö±é¥Æー¥Þ¡¨ ¡È¾Ð´é¤È·ò¹¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡É¡¡～Ç§ÃÎµ¡Ç½¡¦¿´·ì´É·ò¹¯¡¦Àº¿À·ò¹¯ÂÐºö¤ÇHealthy Ageing¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¦¹Ö»Õ¡¨ËÌÌî¹îÀë»á¡Ê°åÎÅË¡¿Í¿û°æÆâ²Ê Íý»öÄ¹¡¦±¡Ä¹ )
°å»Õ/»º¶È°å/°å³ØÇî»Î¡Ê¶âÂôÂç³Ø¡Ë ³Ø²ñÇ§ÄêÀìÌç°å¡ÊÁí¹çÆâ²Ê¡¢½Û´Ä´ï¡¢¶Ø±ì¡¢¹³²ÃÎð°å³Ø¡Ë ÆüËÜ¹³²ÃÎð°å³Ø²ñ É¾µÄ°÷ / ¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥É¥Ã¥¯¿ä¿Ê°Ñ°÷ /Ï¢·È°Ñ°÷ / Î×¾²¸¦µæÂ¥¿Ê°Ñ°÷ Ç¾¿´·ì´É¹³²ÃÎð¸¦µæ²ñ¡ÊÆüËÜ¹³²ÃÎð°å³Ø²ñÊ¬²Ê²ñ¡ËÉ¾µÄ°÷¡¡NPOË¡¿Í ¶Ø±ì¿ä¿Ê¤Î²ñ¤¨¤Ò¤áÍý»ö ¡¡ÆüËÜÎ×¾²¥³ー¥Á¥ó¥°¸¦µæ²ñÇ§Äê¥³ー¥Á ¡¡ÆüËÜ¾Ð¤¤³Ø²ñ¡¦¾Ð¤¤¤Î¹Ö»ÕÃÄ ¡È¾Ð´é¤È·ò¹¬¤ÎÅÁÆ»»Õ¡É¡¡·ò¹¯¥Þ¥¹¥¿ー¿ä¿Ê¥êー¥Àー¡¡Â¾ ¡Ë
¡Ú»²¡¡¡¡²Ã¡ÛÌµÎÁ
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï°Ê²¼URL¤è¤ê¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://us06web.zoom.us/j/87196522128?pwd=FxP0ahvrdyu0fwvorewZLAXqOKZa1F.1
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡ÆüËÜ·ò¹¯À¸³è¿ä¿Ê¶¨²ñ
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø