ビジネスチャット・社内SNS「WowTalk」他社契約残存期間は無償で提供！乗り換えコストをゼロにする「ビジネスチャット乗り換えキャンペーン」を開始
キングソフト株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：馮 達）は、ビジネスチャット・社内SNS「WowTalk（ワウトーク）」において、他社ビジネスチャットツールをご利用中のお客様を対象とした「ビジネスチャット乗り換えキャンペーン」を、2025年12月15日（月）より開始します。
キャンペーン企画背景
近年、ビジネスチャット市場において、特にミドル・エンタープライズ層のお客様から、既存ツールの「ID単価の高さ」や「機能不足・UIのミスマッチ」「ベンダーによる価格改定（値上げ）」など、コストと機能の両面で課題が顕在化しています。
キャンペーン概要
キャンペーン名称：
ビジネスチャット乗り換えキャンペーン！他社のビジネスチャット解約までの間、WowTalkを無料で使える！
概要：
他社ビジネスチャットツールをご利用中のお客様が、本キャンペーン経由で新たにWowTalkをお申し込みいただくと、他社サービスの契約残存期間分、WowTalkを無料でご利用いただけます。
対象のお客様：
他社のビジネスチャットツールをご利用中で、かつキャンペーン期間中に新規に弊社にWowTalkの導入検討のお問い合わせをされたお客様 ※無料サービスは対象外となります
特典：
他社ビジネスチャットツールの契約残存期間分、WowTalkを無償でご提供します。
【キャンペーン注意事項】
無償期間終了後、有償（年間）契約が自動開始となります。
有償契約開始後、1年間の最低利用期間が必要となります。
最低契約ID数は30IDです。
現在ご利用中のチャットツールについて、お申込フォームにご入力、または、当社営業担当にお申し出ください。
無償期間中に伴うID数の増減、並びに有償のWowTalkオプションのご利用は対象外となります。有償のWowTalkオプションの試用は、一定期間のみでの試用等といったご相談を受け付けますが、試用をお約束するものではございませんので予めご了承ください。
WowTalkについて
「WowTalk（ワウトーク）」は、チャットや無料通話、社内SNSといった基本機能に加え、匿名で相談できる窓口機能や、災害時の安否確認機能、社員間で感謝を伝え合うサンクス機能などエンゲージメントを高める機能を多数搭載したビジネスチャットです。万全のセキュリティ対策のもと、円滑な情報共有と迅速な意思決定を促進し、組織全体の生産性向上に貢献します。
さらに、高いセキュリティと利便性を両立した生成AIサービス「WowTalk AI」も提供。企業の機密情報を守りながら、安全に生成AIのメリットを享受できる環境を実現し、企業のさらなる成長を支援します。
・ビジネスチャット・社内SNS「WowTalk」 https://www.wowtalk.jp
キングソフト株式会社について
「すべての人の働き方に彩りを」をミッションに掲げ、SaaSプラットフォーム「Wonder Cloud Works」をはじめ、クラウド型オフィスソフト「WPS Cloud」、ビジネスチャット・社内SNS「WowTalk」、法人向け名刺管理ソリューション「CAMCARD BUSINESS」、運搬や配膳を自動化するAIサービスロボット「Lanky Porter」など、新しい時代の働き方・生き方の実現を目指したサービスを提供しています。その他、オフィスソフト「WPS Office」シリーズ、セキュリティ＆ユーティリティサービス「キングソフトセキュリティCare+」シリーズ、セキュリティと広告ブロックを兼ね備えた「アドクリーナー」シリーズ、新たに加わったバックアップアプリ「Noccos」など、ソフトウェアからアプリケーション、AIサービスと幅広く事業を展開しています。
キングソフト株式会社
本社所在地：東京都港区芝五丁目29番11号 G-BASE 田町 5階
代表取締役会長兼社長：馮 達
設立：2005年3月9日
事業内容：法人・個人向けSaaSおよびソフトウェア、アプリ、AIサービスの開発・販売・提供
URL：https://www.kingsoft.jp
＊本プレスリリースに記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。
