日本医療機器市場の需要、シェア、動向、成長、機会および洞察分析（2025年～2035年）
サーベイ・リポーツ株式会社は、2025年12月に日本医療機器市場に関する調査報告書を発行したことを発表いたしました。本報告書は、製品タイプ別（診断機器、治療機器、モニタリング機器、補助・リハビリテーション機器、その他）および用途別（循環器、整形外科、診断画像、歯科、その他）に市場を分析しております。用途別（循環器、整形外科、画像診断、歯科、その他）、エンドユーザー別（病院・診療所、診断センター、その他）－市場分析、動向、機会、予測（2025-2035年）」を発表いたしました。本レポートは、日本医療機器市場の予測評価を提供し、成長要因、市場機会、課題、脅威を含む主要な市場動向を明らかにしております。
日本の医療機器市場概要
日本の医療機器市場は、技術的に高度な医療エコシステムと高齢化社会を背景に、世界最大級かつ最先端の市場の一つです。市場は診断用画像装置、外科用器具、消耗品、歯科用機器、体外診断薬などを包含しています。医療イノベーションに対する政府の強力な支援、厳格な規制基準、高品質な製造能力が安全性と信頼性を確保しています。慢性疾患の増加、低侵襲手術への需要拡大、AI支援診断や遠隔モニタリング機器を含むデジタルヘルスソリューションの導入が、市場のさらなる成長を促進しています。テルモ、オリンパス、富士フイルムなどの日本を代表する企業は、国内外の市場において主要なプレイヤーとして活躍しています。
サーベイレポート社の専門家が日本医療機器市場調査を分析した結果、2025年の日本医療機器市場規模は502億米ドルに達したことが判明いたしました。さらに、日本医療機器市場のシェアは、2035年末までに859億米ドルに達すると予測されております。日本医療機器市場は、2025年から2035年までの予測期間において、年平均成長率（CAGR）約5.7％で成長することが見込まれております。
当社アナリストによる日本医療機器市場の定性分析によれば、高度な医療システムへの需要増加、医療機器の技術的進歩、高齢化と慢性疾患の増加、技術革新およびデジタル医療の導入により、日本医療機器市場の規模は拡大する見込みです。日本医療機器市場における主要企業としては、テルモ株式会社、オリンパス株式会社、日本光電工業株式会社、ニプロ株式会社、島津製作所、シスメックス株式会社、日立（日立メディカルシステムズ）、オムロン株式会社（ヘルスケア事業部）、トプコン株式会社などが挙げられます。
目次
● 日本医療機器市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの日本医療機器市場の需要と機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメント分析：製品タイプ別、用途別、エンドユーザー別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本医療機器市場のセグメンテーション
● 製品タイプ別：
○ 診断機器、治療機器、モニタリング機器、補助・リハビリ機器、その他
● 用途別：
○ 循環器、整形外科、画像診断、歯科、その他
● エンドユーザー別：
○ 病院・診療所、診断センター、その他
について Survey Reports合同会社
Survey Reports は、20年以上にわたって先進的な企業の卓越した成長を支援してきた市場調査およびコンサルティングサービスのプロバイダーです。当社は世界中のクライアントと協力し、破壊的なエコシステムの先を行くお手伝いをしています。あらゆる主要産業における主要セグメントとニッチに関する専門知識により、適切なタイミングで適切なアドバイスを提供し、クライアントが市場での競争に打ち勝つことを支援します。
連絡先:-
会社名: Survey Reports合同会社
Eメール: sales@surveyreports.jp
ウェブサイトのURL: https://www.surveyreports.jp/
会社住所 : 東京都江東区有明３丁目７番２６号有明フロンティアビルＢ棟９階
配信元企業：Survey Reports合同会社
