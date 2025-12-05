¿·Æþ»îÊý¼°¡Ö¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×Æþ»î¡×¡¡～¡¡°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹³Ø¤Ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¿·¥³ー¥¹³«Àß¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÆ³Æþ¡¡～
Îïß·¿ðÏ²¹âÅù³Ø¹»¡Ê´ôÉì¸©¿ðÏ²»Ô¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í×¢ÃÓ³Ø±à¡Ë¤Ï¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤è¤ê¿·Æþ»îÊý¼°¡Ö¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×Æþ»î¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÆþ»î¤Ï¡¢¤Þ¤À·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»×¤¤¤ä´Ø¿´¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¼«¤éÌä¤¤¤òÎ©¤Æ¤Æ°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¡¢¤½¤·¤ÆÃç´Ö¤È¶¨Æ¯¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤ëÎÏ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£2026Ç¯4·î¤Ë³«Àß¤¹¤ë¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¥³ー¥¹¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¡Ö°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹³Ø¤Ó¡×¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¼õ¸³À¸¤ò·Þ¤¨¡¢¼çÂÎÀ¡¦¶¨Æ¯À¡¦ÁÏÂ¤À¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¿·Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¹»¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÃÎÆÁ°ìÂÎ¡×¤Î¶µ°éÍýÇ°¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¹â¹»3Ç¯´Ö¤Ç¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î²¼ÃÏ¤òÃÛ¤¡¢Âç³Ø4Ç¯´Ö¤Ç¼ÂÁ©¡¦¿¼²½¤¹¤ë¡Ö¹âÂç7Ç¯°ì´Ó¤Î°éÀ®¥â¥Ç¥ë¡×¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥³ー¥¹¤ÎÆÃÄ¹
¡¦Á´ÎÀÀ©¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë²ÝÂê²ò·èÎÏ¤òËá¤¯Æü¾ïÀ¸³è¤òÄÌ¤·¤ÆÂÐÏÃ¤È¶¨Æ¯¤ò½Å¤Í¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ø¤Î¶¦´¶ÎÏ¤ÈÁÏÂ¤ÎÏ¤ò°é¤Æ¤Þ¤¹¡£¡¦³Ø¹»ÀßÄê²ÊÌÜ¤Ç¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÀìÌçÅª¤Ë³Ø½¬ÍýÏÀ¡¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò³Ø¤ÖÉ¬½¤¼ø¶È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¥Æー¥ÞÁªÂò¼ø¶È¤ò¼Â»Ü¡£¡¦¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¡ÊÁí¹çÈ¯É½²ñ¡Ë¤ä¼Ò²ñ¿ÍºÂÃÌ²ñ¤Ê¤É¡¢¼Â¼Ò²ñ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤¬ËÉÙÀ¸ÅÌ¼«¿È¤Î´ë²è¡¦À©ºîÊª¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÀß¤±¤Þ¤¹¡£¥³ー¥¹¾Ò²ð¡§https://www.mz.reitaku.jp/education/entrepreneurship/
¢£µá¤á¤ëÀ¸ÅÌÁü
¡Ö¤Þ¤À·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¡×¡Ö²ò·è¤·¤¿¤¤¼Ò²ñ²ÝÂê¤¬¤¢¤ëÀ¸ÅÌ¡×¡£
¢£¿·ÀßÆþ»î¡Ö¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×Æþ»î¡×³µÍ×
Êç½¸¿Í¿ô¡§30Ì¾½Ð´ê»ñ³Ê¡§Ãæ³Ø¹»Â´¶È¡¢¤Þ¤¿¤Ï2026Ç¯3·îÂ´¶È¸«¹þ¤ß¤Î¼Ô¥Í¥Ã¥ÈÅÐÏ¿´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë9:00～2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë16:00Äó½Ð½ñÎà¡§»Ö´êÉ¼¡¢Ä´ºº½ñ¡¢±Ñ¸¡¹ç³Ê¾ÚÌÀ½ñ¡Ê3µé°Ê¾å¼èÆÀ¼Ô¤Î¤ß¡ËÄó½Ð´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë～2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¾Ã°õÍ¸ú»î¸³Æü¡§2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡ËÁª¹ÍÊýË¡¡§①´ðÁÃ³ØÎÏ»î¸³¡Ê¹ñ¡¦¿ô¡¦±Ñ¡Ë ②²ÝÂê²ò·è·¿¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó ③¸Ä¿ÍÌÌÀÜ ④½ñÎàÁª¹Í¹ç³ÊÈ¯É½¡§2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Ö¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×Æþ»î¡×¤Ï¡¢¥³ー¥¹¤Î¼ø¶È¤È¤ÎÁêÀ¤ÈÃµµæ¤Ø¤Î»ñ¼Á¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤¿²ÝÂê²ò·è·¿¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÁÏÂ¤À¡¦¶¨Æ¯À¡¦½ÀÆðÀ¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤Ë¿³ºº¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎïß·¿ðÏ²Ãæ³Ø¡¦¹âÅù³Ø¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Îïß·¿ðÏ²¤Ï¾¼ÏÂ 10 Ç¯¡¢ÁÏÎ©¼Ô¤Î×¢ÃÓÀé¶åÏº(Ë¡³ØÇî»Î)¤¬¡ÖÆ»ÆÁ²Ê³ØÀì¹¶½Î¡×¤ò³«½Î¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Î©¡¢´¶¼Õ¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤Î¿´¤ò°é¤àÃæ¹â°ì´Ó¤Î»äÎ©³Ø¹»¤Ç¤¹¡£Ë¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤ÎÃæ¡¢ÎÀÀ¸¤ÈÄÌ³ØÀ¸¤¬ÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤é¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤È¹â¤¤Âç³Ø¿Ê³ØÎ¨¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø»ä¤ÎÌ¤Íè¤Ï»ä¤¬ÁÏ¤ë¡Ù¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëÆüËÜ¿Í¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¿Ê³Ø¹»¤È¤·¤Æ4¤Ä¤Î¶µ°é¤ÎÃì(Ãµµæ¡¦¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¡¢±Ñ¸ì¡¦¹ñºÝ¶µ°é¡¢Æ»ÆÁ¶µ°é¡¢³Î¤«¤Ê³ØÎÏ)¤ò¼´¤Ë¶µ°é³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡Îïß·¿ðÏ²Ãæ³Ø¡¦¹âÅù³Ø¹»HP¡§¡¡https://www.mz.reitaku.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
Îïß·¿ðÏ²Ãæ³Ø¡¦¹âÅù³Ø¹»¡¡Æþ»î¹Êó²Ý Ã´Åö¡§Ä»³¤¢©509-6102 ´ôÉì¸©¿ðÏ²»Ô°ðÄÅÄ®Çë¸¶1661TEL: 0572-66-3173¡¡FAX: 0572-66-3100¡¡Email: mz-pr@mz.reitaku-u.ac.jp