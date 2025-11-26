¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³Ø½¬±¡Âç³Ø¡Û·×»»µ¡¥»¥ó¥¿¡¼¡¡Âè35²óÆÃÊÌ¸¦µæ¡¦¸¦µæ²ñ¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯»þÂå¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê°åÎÅÄó¶¡ÂÎÀ©¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¡§¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ÇÃµ¤ë°åÎÅ¿Íºà¤È°åÎÅ¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê»ÅÁÈ¤ß¡×
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ß¡¢Áý¤¨¤ë°åÎÅ¤ÎÉ¬Í×¤ËÂÐ¤·¤Æ¸Â¤é¤ì¤¿¿Í¼ê¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤¬µÞ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°å»Õ¤ä»õ²Ê°å»Õ¡¢ÌôºÞ»Õ¡¢´Ç¸î»Õ¤Ê¤É¤Î¿ÍºàÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢Ìó150Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë´Ç¸î¿¦¤Ï¡¢ÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¸½¾ì¤Ç¥±¥¢¤òÃ´¤¦ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î°åÎÅ¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤Ã¤¿Ê¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤â¤È¤Å¤¯¿·¤·¤¤¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤ÈÆ¯¤Êý¤Î¤¢¤êÊý¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Ï¡¢¡¿Í¸ý¸º¾¯¼Ò²ñ¤Ç¤Î°åÎÅ¡¦²ð¸î¤ÎÄó¶¡ÂÎÀ©¤Î²ÝÂê¡¢¢°åÎÅ´Ø·¸¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¤Î³èÍÑ¤Î¸½¾õ¡¢£¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤â¤È¤Å¤¯»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê°åÎÅ¿Íºà¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÅ¸Ë¾¡½¡½¤Î3ÅÀ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î°åÎÅ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
◾️Æü»þ¡¡2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ)14¡§00¡Á15¡§30
◾️²ñ¾ì¡¡³Ø½¬±¡Âç³ØÀ¾5¹æ´Û3³¬302¶µ¼¼
¢¨»²²ÃÌµÎÁ¡¦»öÁ°¿½¹þ
◾️¹Ö±é¼Ô
¿¹²¬¡¡Åµ»Ò¡¡»á
½êÂ°¡§¹ñÎ©ÊÝ·ò°åÎÅ²Ê³Ø±¡¡¡±Ö³Ø¡¦Åý·×¸¦µæÉô ¾åÀÊ¼çÇ¤¸¦µæ´±
´Ç¸î»Õ¡¦ÊÝ·ò»Õ¡¦¸ø½°±ÒÀ¸³Ø½¤»Î¡¦°å³ØÇî»Î¡£´Ç¸î³Ø¤ª¤è¤Ó¥Ø¥ë¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¥ê¥µ¡¼¥Á¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ç¡¢°åÎÅ¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÊÝ·ò°åÎÅ¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦¡£¸¦µæÀ®²Ì¤Ï´Ç¸î³Ø¤ª¤è¤ÓÏ·Ç¯°å³ØÎÎ°è¤Î¥È¥Ã¥×¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ëInternational Journal of Nursing Studies¤äAge and Ageing»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À»Ï©²Ã¹ñºÝÉÂ±¡¤Ç¤ÎÎ×¾²·Ð¸³¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ´Ç¸î¶¨²ñ¤äÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´ØËÜÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊÝ·ò°åÎÅ¿Íºà¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ºöÎ©°Æ¤Ë½¾»ö¤·¤¿·Ð¸³¤òÍ¤¹¤ë¡£2017Ç¯ÅìµþÂç³Ø°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¼Ò²ñ°å³ØÀì¹¶¤Ë¤ÆÇî»Î¹æ¼èÆÀ¡£2017Ç¯¤è¤êÅìµþ°å²Ê»õ²ÊÂç³Ø¡Ê¸½¡§Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø¡Ë¡¦ÆÃÇ¤½õ¶µ¡¢½õ¶µ¡¢¹Ö»Õ¡¢½Ú¶µ¼ø¡£2025Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ØÄ¹¼¼¹Êó¥»¥ó¥¿¡¼
¾¾ËÜ
TEL¡§03-5992-1008
FAX¡§03-5992-9246
¥á¡¼¥ë¡§koho-off@gakushuin.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
