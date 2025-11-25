60分の施術で実感できる“頭皮の変化”とは? リーブ21無料オンラインセミナー★11/28（金）12:00開催★
発毛専門リーブ21 （本社：大阪市中央区、代表取締役社長：岡村勝正）は、
11月28日（金）に無料オンラインセミナー
「1回で感じる“頭皮の変化”。その秘密は○○にあった」
を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335182&id=bodyimage1】
リーブ21の施術体験（約60分）を受けられたお客様からは、
「たった1回でも頭皮が変わった」
といった声が多く聞かれます。
その施術の秘密を発毛の専門家が解説します。
主な内容：
・1回で頭皮の変化を感じる理由
・専門機器による刺激とその役割
・自宅ケアにも応用できるポイント
・発毛専門家によるQ&A
【開催概要】
・日時：2025年11月28日（金）12:00開始（約30分）
・形式：ZOOMミーティング／事前申込制
・参加費：無料
▼お申し込みはこちらから
https://www.reve21.co.jp/seminar
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335182&id=bodyimage2】
※Zoom参加URLはお申し込み後に自動送信されます。
※本セミナーは情報提供を目的としており、無理な勧誘等は一切行いません。
【会社概要】
会社名：株式会社 毛髪クリニック リーブ21
代表取締役社長：岡村勝正
ホームページ https://www.reve21.co.jp/
本社所在地：大阪府大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21MIDタワー22F
設立：1993年11月、資本金：10,000,000円
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス及び関連商品の販売、医療機器の製造販売 【本リリースに関する取材のお問い合わせ】
株式会社 毛髪クリニックリーブ21 広報部
TEL：090-4493-1685 FAX：06-4794-2481 Email：kouhou@reve21.co.jp
