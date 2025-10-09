経腸栄養装置市場：トレンド、成長、そして将来の展望
近年、慢性疾患の増加、高齢化、医療技術の進歩といった要因を背景に、世界の経腸栄養デバイス市場は著しい成長を遂げています。これらのデバイスは、経口摂取が困難な患者に栄養を供給し、栄養ニーズを効果的に満たす上で重要な役割を果たしています。
市場概要
経腸栄養装置の市場規模は2023年に44億米ドルと評価され、2024年の47億米ドルから2032年には80.2億米ドルに成長する見込みで、予測期間（2025～2032年）中に6.9%のCAGRで成長する見込みです。
主要な市場推進要因
1. 慢性疾患の有病率の上昇
がん、糖尿病、神経疾患、消化器疾患などの慢性疾患は、しばしば栄養失調につながり、経腸栄養が必要となります。例えば、がん治療中の患者は、摂食能力を損なう副作用を経験することが多く、経腸栄養は回復と健康にとって不可欠なものとなっています。
2. 高齢化
高齢者人口の世界的な増加は、経腸栄養ソリューションを必要とすることが多い嚥下障害（飲み込みが困難）などの加齢に伴う健康問題の発生率の上昇につながっています。
3. 技術の進歩
スマートポンプの開発や栄養チューブの改良といった経腸栄養機器の革新により、経腸栄養の安全性と効率性が向上しました。これらの進歩は、患者の転帰改善と経腸栄養法の普及拡大につながっています。
市場セグメンテーション
製品タイプ別
● 経腸栄養チューブ: 経鼻胃チューブ （NG）、経鼻空腸チューブ（NJ）、経口胃チューブ （OG）、および胃瘻チューブが含まれます。
● 経腸栄養ポンプ: 栄養の供給を調節する装置。
● 注射器と消耗品: 注射器、延長セット、アダプターなどのアクセサリ。
アプリケーション別
● 腫瘍学：がん患者は治療に伴う合併症のため、経腸栄養を必要とすることがよくあります。
● 胃腸障害：クローン病や短腸症候群などの病気。
● 神経疾患：脳卒中やパーキンソン病など嚥下機能に影響を与える疾患。
● 糖尿病と代謝障害：糖尿病患者の栄養摂取の管理。
エンドユーザー別
● 病院および外科センター: 経腸栄養投与の主な場所。
● 在宅ケア：自宅で経腸栄養を提供する傾向が増加しています。
● 外来手術センター （ASC） : 外来手術サービスを提供する施設。
地域別インサイト
● 北米: 高度な医療インフラと経腸栄養装置の高い導入率により、市場を独占しています。
● ヨーロッパ: 人口の高齢化と慢性疾患の増加により、着実な成長を遂げています。
● アジア太平洋地域: ヘルスケアに対する意識の高まりと医療施設の改善により、大幅な成長が見込まれます。
課題と機会
課題
● 合併症のリスク: 栄養チューブの挿入や管理が不適切だと、感染症やその他の合併症を引き起こす可能性があります。
● 機器のコスト: 高品質の経腸栄養機器は高価になる可能性があり、低所得地域では入手が困難です。
機会
● 在宅ケアの拡大: 在宅医療への移行により、在宅環境における経腸栄養装置の成長の機会が生まれます。
● 製品イノベーション: ユーザーフレンドリーでコスト効率の高いデバイスの開発により、市場浸透を高めることができます。
結論
慢性疾患および重篤疾患の患者における栄養サポートのニーズの高まりを背景に、経腸栄養デバイス市場は継続的な成長が見込まれています。技術の進歩と在宅ケアへの移行が、市場拡大をさらに促進すると予想されます。ヘルスケア業界のステークホルダーは、経腸栄養を必要とする患者の変化するニーズに応えるために、イノベーションとアクセシビリティに注力する必要があります。
配信元企業：SkyQuest Technology and Consulting Pvt. Ltd.
配信元企業：SkyQuest Technology and Consulting Pvt. Ltd.
