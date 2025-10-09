日本の大豆油市場規模、シェア分析、需要、成長および製造業者 2035
KDマーケット・インサイツは、市場調査報告書『日本の大豆油市場の将来動向と機会分析 - 2025～2035年』を発表した。本レポートの範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が的確なビジネス判断を行うための資料となっている。本調査レポートでは、KDマーケット・インサイツのリサーチャーが一次および二次の調査分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、そして市場参入戦略（GTM）の理解を行っている。
日本の大豆油市場に関する調査報告によると、市場は2025～2035年の間に年平均成長率（CAGR）2.4％を示し、2035年末までに市場規模は61万8,500トンに達すると予測されている。2024年の市場規模は収益で47万5,900トンと評価された。
日本の大豆油市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、製造業者および将来展望
市場概要
日本の大豆油市場は、食用油の消費増加、植物由来食への関心の高まり、そして食品加工、化粧品、産業用途における大豆油の利用拡大により、安定した成長を遂げている。大豆油は世界で最も広く消費されている植物油の一つであり、その中性の風味、多用途性、そして多価不飽和脂肪酸やオメガ脂肪酸を豊富に含む健康効果によって高く評価されている。
日本では、食品加工業が発達しており、健康的で機能的かつ持続可能な食品原料を重視する傾向から、大豆油は食用油市場で強い地位を確立している。レトルト食品、ベーカリー製品、スナック、即席食品などにおける大豆油の用途拡大が、市場採用をさらに促進している。また、持続可能な調達、非遺伝子組み換え（Non-GMO）大豆、有機油の普及が業界の将来を形づくっている。
日本政府が食料安全保障および農業イノベーションを重視する中で、国内メーカーや輸入業者は、消費者の多様な嗜好に対応するため、製品ラインナップの拡充を進めている。
市場規模とシェア
日本の大豆油市場は、同国の食用油分野の中で重要なシェアを占めている。日本は国内の搾油需要を満たすため、主にアメリカ、ブラジル、カナダから大豆を輸入している。国内で生産される大豆油の大部分は食品・飲料産業で使用され、一部は飼料、バイオディーゼル、産業用途にも利用されている。
都市人口の増加や欧米スタイルの料理人気の高まりにより、揚げ物や調理油の需要が拡大しており、手頃な価格と栄養価の高さから大豆油が選ばれている。また、日本の加工食品輸出の拡大も、大豆油の需要を後押ししている。
日本の食用油精製および流通ネットワークは非常に発達しており、日清オイリオグループ、J-オイルミルズ、不二製油ホールディングスなどの大手企業が、革新性と持続可能性の取り組みを通じて市場シェアを支配している。
成長要因
● 食用油の需要増加 - 加工食品、揚げ物、包装食品の消費増加により、大豆油の需要が拡大。
● 植物由来食へのシフト - 健康志向やベジタリアン志向の高まりが、大豆由来製品の人気を押し上げている。
● 栄養面での利点 - オメガ3脂肪酸やビタミンEを多く含むことから、健康志向の消費者に支持されている。
● 産業・非食品分野での利用拡大 - バイオディーゼル、潤滑油、化粧品用途の拡大が市場多様化を促進。
