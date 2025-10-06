インドの温室園芸市場は2030年までに2億7125万米ドルに達する見込み：イノベーションと農業技術の導入が持続的な成長を牽引する
インドの温室園芸市場は、有望な成長軌道に乗っており、最新の市場調査によると、2021年の1億9084万米ドルから2030年には2億7125万米ドルに成長すると予測されています。これは、2022年から2030年の予測期間における年平均成長率（CAGR）4.19%に相当します。数量ベースでは、このセクターはCAGR 3.37%で拡大すると見込まれており、これは商業規模での導入拡大だけでなく、国全体における持続可能な農業への移行の加速を反映しています。
高付加価値作物の需要拡大と周年栽培の促進
インドにおける温室園芸の普及は、エキゾチック野菜、ハーブ、ベリー類、観賞植物など、高品質で高付加価値な作物の需要増大によって牽引されています。温室は、外部の気候条件に関わらず、周年栽培を可能にする環境制御システムを備えているため、収量と品質の安定性が確保されます。この安定性は、小規模農家から収益拡大を目指す大規模農業企業まで、幅広い投資家にとって魅力的な要素となっています。
さらに、食品安全、栄養、農薬不使用といった消費者意識の高まりに伴い、温室栽培作物は都市市場でプレミアム価格で取引されるようになり、温室栽培システムへの関心は一層高まっています。
政府の政策と補助金による市場拡大の促進
インド政府が農業の近代化を重視していることも、市場成長の重要な要因です。園芸総合開発ミッション（MIDH）や全国園芸局（NHB）などの政府プログラムを通じて、ポリハウス、ネットハウス、遮光ネットなどの温室設備導入に対する補助金が提供されています。
また、州レベルのインセンティブや、温室農業の集積化プロジェクトの推進により、規模の経済効果が得られ、農産物資材、専門家によるアドバイス、物流といった、小規模・中規模農家にとって重要な要素へのアクセスが容易になっています。これらの支援体制は、温室園芸への参入障壁を低減しています。
技術導入による生産効率の向上
インドにおける温室園芸の発展は、農業技術の導入によってさらに加速しています。農家や大規模農業者は、自動気候制御システム、ドリップ灌漑、施肥システム、IoTデバイスを用いたリアルタイムモニタリングなどを活用しています。これらの技術は、単位面積あたりの収量を向上させるだけでなく、水と肥料の使用量を削減し、持続可能な農業目標にも貢献しています。制御された温室環境における垂直農業システム、水耕栽培、水耕・水産複合栽培などの技術革新は、特に土地利用が限られる都市部や近郊地域において、園芸産業の生態系に新たな側面をもたらしています。
農業関連企業とスタートアップ企業からの投資増加
インドの温室園芸市場では、農業技術系スタートアップ企業、ベンチャーキャピタル、大手農業関連企業などからの民間投資が大幅に増加しています。スタートアップ企業は、初期投資を抑えつつ拡張可能なモジュール式温室システムやリースモデルを開発しており、小規模農家や零細農家にとって理想的なソリューションとなっています。
さらに、生産地から消費地までの一貫した流通システム（ファーム・トゥ・テーブル）への関心の高まりは、消費地に近い場所に統合型温室農場を設立する動きを促進しており、サプライチェーンにおける損失の削減とトレーサビリティの向上につながっています。こうした開発は、温室園芸を商業的に収益性の高い、デジタル技術を活用した産業へと変貌させています。
