世界の睡眠障害治療市場は、革新的な治療法に対する強い需要により、2032年までに400億米ドルに達する見込み
世界の睡眠障害治療市場は、2023 年に 203 億米ドルと評価され、2024 年から 2032 年の間に 7.84% の CAGR で成長し、2032 年までに 400 億米ドルに達すると予測されています。この拡大は、不眠症や睡眠時無呼吸症候群の診断の増加、睡眠の健康に対する意識の高まり、新薬クラスの強力な臨床パイプラインによって促進されています。
非ベンゾジアゼピンは 2023 年に主要な薬剤タイプとして浮上し、総シェアの 35% 近くを占めました。その有効性、依存リスクの低さ、および良好な副作用プロファイルにより、ゾルピデムやエスゾピクロンなどの薬剤は不眠症の第一選択治療薬となっています。同時に、オレキシン拮抗薬は最も急速に成長しているカテゴリーであり、その新しいメカニズムと残留鎮静剤のリスクの低さにより、12% を超える予測 CAGR で拡大します。
ストレスレベルの上昇、人口の高齢化、肥満や高血圧などの併存疾患により、治療ソリューションの需要が高まっています。一方、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより睡眠の健康に対する意識が高まり、2021 年にはアメリカ人の半数以上が睡眠補助薬の使用を報告しており、消費者と臨床行動の長期的な変化を示しています。
セグメンテーション分析
薬の種類別:
非ベンゾジアゼピンは 2023 年に市場をリードし、収益シェアの 35% を占めました。ベンゾジアゼピンと比較して依存リスクが低いため、患者と医療提供者の両方の間での採用が大幅に促進されています。オレキシン拮抗薬は最も速いペースで成長すると予測されており、予測期間中に年間12%以上拡大する。レンボレキサントなどの薬剤は、翌日の影響を最小限に抑えながら、不眠症管理において強力な有効性を示します。
アプリケーション別:
2023 年には不眠症が主流となり、市場の 40% を占めました。ストレスレベルの上昇、睡眠衛生状態の悪さ、臨床意識の向上が要因となっています。認知行動療法と薬理学的選択肢は、治療の採用を拡大し続けています。睡眠時無呼吸症候群の治療は、高齢者や肥満集団の高い発生率により、年平均成長率10%近くを記録すると予想されている。睡眠時無呼吸症候群と心血管疾患または代謝疾患との相関関係により、持続的気道陽圧 （CPAP） デバイスおよび診断ソリューションの需要がさらに加速しています。
地域分析
北米は、睡眠障害の高い有病率、医療費の増加、治療製品の普及を反映して、46.8% のシェアで 2023 年の市場をリードしました。米国とカナダは、高度な医療インフラと有利な償還政策により、依然として最大の貢献国です。米国心理学会によると、米国の成人のストレススコアは2020年に顕著に上昇し、不眠症率の上昇に拍車をかけました。さらに、アメリカ人の 20% が毎年適応不眠症を経験しており、子供のほぼ 3 分の 1 が行動的不眠症に苦しんでいます。
ヨーロッパも、ドイツ、英国、フランスなどの国々での高い意識レベル、堅牢な公衆衛生システム、高度な診断導入に支えられ、僅差で続いています。
アジア太平洋地域は、最も有望な高成長地域です。可処分所得の増加、大規模な患者基盤、医療への政府投資により、薬理学的治療とデバイスベースの治療の両方に対する需要が高まっています。中国、日本、インドなどの国々では、高度な診断ツールや CPAP デバイスの導入が増えています。
