¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÅ»Ò½ðÌ¾¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ì¸«ÄÌ¤·¡§2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë873²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ø¤Î°ÂÄêÀ®Ä¹
KD Market Insights¤Ï¡¢¡ØÅÅ»Ò½ðÌ¾¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ì¤Î¾ÍèÆ°¸þ¤Èµ¡²ñÊ¬ÀÏ - 2025Ç¯¤«¤é2035Ç¯¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤ÎÄ´ººÈÏ°Ï¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤È¾Íè¤ÎÀ®Ä¹µ¡²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÉ¼Ô¤¬½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹È½ÃÇ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢KD Market Insights¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬°ì¼¡¡¦Æó¼¡¤ÎÄ´ººÊ¬ÀÏ¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì¶¥Áè¤ÎÉ¾²Á¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¥ó¥°¡¢¤½¤·¤Æ»Ô¾ì»²ÆþÀïÎ¬¡ÊGTM¡Ë¤ÎÍý²ò¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥íー¥Ð¥ëÅÅ»Ò½ðÌ¾¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±»Ô¾ì¤Ï2025Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ËÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë27.3¡ó¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢2035Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËUSD 873²¯¥É¥ë¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏUSD 116²¯¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÅ»Ò½ðÌ¾¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢À®Ä¹Í×°ø¡¢¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢¥áー¥«ー¡¢¾ÍèÅ¸Ë¾
»Ô¾ì³µÍ×
ÅÅ»Ò½ðÌ¾¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ì¤Ï¡¢¶áÇ¯¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤È¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤àÃæ¤ÇµÞÂ®¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅ»Ò½ðÌ¾¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ä´ë¶È¤¬Ê¸½ñ¤ò°ÂÁ´¤ËÅÅ»Ò½ðÌ¾¡¢Á÷¿®¡¢´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢»æ¥Ùー¥¹¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤ò¸º¤é¤·¤Þ¤¹¡£¸úÎ¨À¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¢°ÂÁ´À¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢ÅÅ»Ò½ðÌ¾¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¶ä¹Ô¡¢Ë¡Î§¥µー¥Ó¥¹¡¢°åÎÅ¡¢ÉÔÆ°»º¡¢À¯ÉÜ¶ÈÌ³¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤ÇÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
COVID-19¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥ê¥âー¥È¡¢ÈóÀÜ¿¨¡¢Ë¡Åª¤Ë½àµò¤·¤¿Ê¸½ñ´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÉ¬Í×À¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¡¢ºÎÍÑ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ç¤Ï¡¢ÅÅ»Ò½ðÌ¾¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÏÃ±¤Ê¤ëÍøÊØÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ÈÌ³¤Î½ÀÆðÀ¤Èµ¬À©½å¼é¤Î¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬Åª¥Äー¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤È¥·¥§¥¢
ÅÅ»Ò½ðÌ¾¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ì¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÀ®Ä¹¤¬Â®¤¤Ê¬Ìî¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢ËÌÊÆ¤¬ºÇÂç¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢µ¬À©¤ÎÌÀ³Î¤µ¡¢¼çÍ×¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤ÎÂ¸ºß¤¬»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤â¤³¤ì¤ËÂ³¤¡¢EU¤ÎeIDASµ¬Â§¡ÊÅÅ»Ò¼±ÊÌ¤ª¤è¤Ó¿®Íê¥µー¥Ó¥¹¤Î¤¿¤á¤ÎË¡ÅªÏÈÁÈ¤ß¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ¤âµÞÂ®¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¾®´ë¶È¤Ï¡¢¤½¤Î¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¸ú²Ì¤«¤éÅÅ»Ò½ðÌ¾¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢BFSI¡Ê¶ä¹Ô¡¦¶âÍ»¡¦ÊÝ¸±¡Ë¤ä°åÎÅ¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÅÙ¤Ëµ¬À©¤µ¤ì¤¿Ê¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢Âç´ë¶È¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¼çÍ×¤ÊÍøÍÑ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥×¥ë¥ì¥Ýー¥È¤Ï¤³¤Á¤é@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/614
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329971&id=bodyimage1¡Û
À®Ä¹Í×°ø
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¿ä¿Ê - ´ë¶È¤¬¼êºî¶È¤Î½ñÎà½èÍý¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Ø°Ü¹Ô¡£
¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤ÎÉáµÚ - ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ä¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¥â¥Ç¥ë¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬ÅÅ»Ò½ðÌ¾¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÂ¥¿Ê¡£
Ë¡Åª¡¦µ¬À©¾å¤Î¾µÇ§ - ÊÆ¹ñ¤ÎESIGNË¡¡¢EU¤ÎeIDAS¡¢¤½¤ÎÂ¾À¤³¦Åª¤Êµ¬À©ÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤è¤êÅÅ»Ò½ðÌ¾¤¬Ë¡Åª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥íー¥Ð¥ëÅÅ»Ò½ðÌ¾¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±»Ô¾ì¤Ï2025Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ËÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë27.3¡ó¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢2035Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËUSD 873²¯¥É¥ë¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏUSD 116²¯¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÅ»Ò½ðÌ¾¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢À®Ä¹Í×°ø¡¢¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢¥áー¥«ー¡¢¾ÍèÅ¸Ë¾
»Ô¾ì³µÍ×
ÅÅ»Ò½ðÌ¾¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ì¤Ï¡¢¶áÇ¯¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤È¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤àÃæ¤ÇµÞÂ®¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅ»Ò½ðÌ¾¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ä´ë¶È¤¬Ê¸½ñ¤ò°ÂÁ´¤ËÅÅ»Ò½ðÌ¾¡¢Á÷¿®¡¢´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢»æ¥Ùー¥¹¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤ò¸º¤é¤·¤Þ¤¹¡£¸úÎ¨À¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¢°ÂÁ´À¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢ÅÅ»Ò½ðÌ¾¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¶ä¹Ô¡¢Ë¡Î§¥µー¥Ó¥¹¡¢°åÎÅ¡¢ÉÔÆ°»º¡¢À¯ÉÜ¶ÈÌ³¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤ÇÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
COVID-19¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥ê¥âー¥È¡¢ÈóÀÜ¿¨¡¢Ë¡Åª¤Ë½àµò¤·¤¿Ê¸½ñ´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÉ¬Í×À¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¡¢ºÎÍÑ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ç¤Ï¡¢ÅÅ»Ò½ðÌ¾¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÏÃ±¤Ê¤ëÍøÊØÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ÈÌ³¤Î½ÀÆðÀ¤Èµ¬À©½å¼é¤Î¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬Åª¥Äー¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤È¥·¥§¥¢
ÅÅ»Ò½ðÌ¾¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ì¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÀ®Ä¹¤¬Â®¤¤Ê¬Ìî¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢ËÌÊÆ¤¬ºÇÂç¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢µ¬À©¤ÎÌÀ³Î¤µ¡¢¼çÍ×¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤ÎÂ¸ºß¤¬»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤â¤³¤ì¤ËÂ³¤¡¢EU¤ÎeIDASµ¬Â§¡ÊÅÅ»Ò¼±ÊÌ¤ª¤è¤Ó¿®Íê¥µー¥Ó¥¹¤Î¤¿¤á¤ÎË¡ÅªÏÈÁÈ¤ß¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ¤âµÞÂ®¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¾®´ë¶È¤Ï¡¢¤½¤Î¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¸ú²Ì¤«¤éÅÅ»Ò½ðÌ¾¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢BFSI¡Ê¶ä¹Ô¡¦¶âÍ»¡¦ÊÝ¸±¡Ë¤ä°åÎÅ¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÅÙ¤Ëµ¬À©¤µ¤ì¤¿Ê¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢Âç´ë¶È¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¼çÍ×¤ÊÍøÍÑ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥×¥ë¥ì¥Ýー¥È¤Ï¤³¤Á¤é@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/614
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329971&id=bodyimage1¡Û
À®Ä¹Í×°ø
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¿ä¿Ê - ´ë¶È¤¬¼êºî¶È¤Î½ñÎà½èÍý¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Ø°Ü¹Ô¡£
¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤ÎÉáµÚ - ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ä¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¥â¥Ç¥ë¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬ÅÅ»Ò½ðÌ¾¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÂ¥¿Ê¡£
Ë¡Åª¡¦µ¬À©¾å¤Î¾µÇ§ - ÊÆ¹ñ¤ÎESIGNË¡¡¢EU¤ÎeIDAS¡¢¤½¤ÎÂ¾À¤³¦Åª¤Êµ¬À©ÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤è¤êÅÅ»Ò½ðÌ¾¤¬Ë¡Åª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£