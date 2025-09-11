北米核医学市場：2031年までに59.8億米ドルへ拡大、CAGR7.10％で進化する診断・治療の未来
北米核医学市場は、2022年に32.3億米ドル規模に達し、2031年までに59.8億米ドルに拡大すると予測されています。2023年から2031年の予測期間において年平均成長率（CAGR）は7.10％と見込まれており、安定した成長を続けると予測されます。核医学は、放射性医薬品や放射性物質を用いて、心臓病や癌、神経疾患などの診断や治療を行う先端分野です。特に、単光子放出コンピュータ断層撮影法（SPECT）や陽電子放出断層撮影法（PET）は、臨床現場における重要な画像診断法として位置づけられています。
技術的進歩と市場成長の背景
核医学市場の拡大を牽引している大きな要因は、医療機器の技術進化と新たな放射性医薬品の開発です。PETやSPECTの高解像度化により、疾患の早期発見や精密診断が可能になり、がん治療や心疾患のマネジメントにおける有効性が高まっています。さらに、人工知能（AI）や機械学習を活用した画像解析の導入が進み、診断の正確性向上と効率化が進展しています。
疾患別需要動向
核医学の利用は特定の疾患分野において急速に拡大しています。
● がん診断と治療：PET検査は腫瘍の位置や進行度を把握する上で不可欠な技術となっており、個別化医療の拡大に直結しています。
● 心疾患：心筋灌流イメージングなどのSPECT検査は、心血管疾患の早期診断や治療効果の評価に広く利用されています。
● 神経疾患：アルツハイマー病やパーキンソン病などの神経変性疾患の診断補助として核医学の需要が高まっています。
こうした多分野での応用拡大が、市場の成長を下支えしています。
北米地域特有の市場動向
北米は世界でも核医学分野の先進地域とされており、その背景には以下の要因があります。
● 高度な医療インフラ：米国やカナダの病院や研究機関は最新技術の導入が進んでおり、核医学装置の普及率が高い。
● 医療費支出の増加：高齢化社会の進行と慢性疾患患者の増加により、診断技術への投資が拡大している。
● 研究開発活動の活発化：大学や製薬企業を中心に、放射性医薬品の新規開発や臨床試験が積極的に進められている。
これらの要素が市場をけん引し、北米市場は今後も世界の核医学分野をリードしていくと見込まれます。
競争環境と主要プレーヤー
北米市場には、医療機器メーカー、放射性医薬品開発企業、診断サービスプロバイダーなどが参入しています。大手企業はPET/CTやSPECT/CT装置の技術革新を進めるとともに、製薬企業との提携によって新しい放射性トレーサーの商業化を進めています。こうした競争環境は、製品ポートフォリオの拡充とサービスの高度化につながり、最終的には患者の治療成果改善に寄与します。
主要な企業:
● Siemens Healthineers
● GE Healthcare
● Cardinal Health
● Sotera Health
● Curium Pharma
● Medtronic plc
● IBA Group
● Bracco Imaging S.p.A
● Bayer AG
● Lantheus Medical Imaging Inc
● General Electric Co
● Advanced Accelerator Applications S.A
● Mallinckrodt plc
● NTP Radioisotopes SOC Ltd
