日本 建設化学品市場規模、シェア、動向および予測見通し 2035
KD Market Insightsは、この調査レポート「日本の建設用化学品市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年」の刊行を発表しました。この調査レポートは、日本の建設用化学品市場の2025年から2035年までの将来動向と機会分析に関する市場調査報告書です。当調査レポートでは、KD Market Insightsの調査員が一次調査および二次調査の分析手法を駆使して、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、市場参入（GTM）戦略の把握に努めています。
日本建設化学品市場に関する調査レポートでは、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率2.7%を予測し、2035年末までに113億米ドルの市場規模を創出すると予測しています。2025年の市場規模は85億ドル。
日本の建設用化学品市場は、インフラ整備の増加、老朽化した建物の改修、持続可能な都市開発に対する政府のコミットメントに牽引され、着実に成長しています。建設用化学薬品は、構造物の性能、耐久性、持続可能性の向上に重要な役割を果たしています。これには、混和剤、接着剤、シーラント、防水ソリューション、保護コーティング、床材用化学薬品などが含まれ、建築品質を高め、メンテナンスコストを削減し、建築物の寿命を延ばします。
市場規模とシェア
日本は、先進的な建設セクターと厳格な品質基準に後押しされ、アジア太平洋地域の建設用化学品市場で大きなシェアを占めています。
環境に優しく高性能な建材に対する需要の高まりにより、住宅および商業プロジェクトの両方で特殊化学物質の採用が増加しています。
主な用途としては、インフラプロジェクト、住宅、複合商業施設、既存構造物の改修などがあり、市場消費の大部分を占めています。
同市場は、日本の建設ニーズに合わせた革新的なソリューションを提供するグローバル化学メーカーだけでなく、国内企業の参入も多いのが特徴。
成長の原動力
都市の再開発： 日本の多くの都市で再開発や耐震工事が進められており、高品質な建築用化学品の需要が高まっています。
インフラの老朽化： 橋梁、トンネル、公共建築物など日本の広範なネットワークは継続的な補修と補強を必要とし、補修用モルタル、グラウト、保護塗料の需要を押し上げています。
持続可能性目標： 二酸化炭素排出量の削減とグリーンビルディングの推進に重点を置く政府により、低VOC、エネルギー効率、環境に優しい化学配合の採用が推進されています。
技術の進歩： 自己修復コンクリート、高度混和剤、スマートコーティングの技術革新が市場導入に拍車をかけています。
災害に強い建設： 地震、洪水、台風に対して脆弱な日本では、防水剤、シーリング剤、構造強化用化学物質の需要が高い。
住宅および商業需要： 都市人口の増加と住宅の近代化が市場の着実な拡大をサポート。
市場区分
製品タイプ別
コンクリート混和剤： インフラプロジェクトにおけるコンクリートの作業性、強度、耐久性を強化。
防水剤： 地下室、屋根、保水性のある構造物、特に洪水が発生しやすい地域では不可欠。
接着剤とシーリング剤 床材、タイル、構造物の接着に幅広く使用されています。
保護コーティング： 特に沿岸地域や工業地帯において、耐食性を与え、構造物の寿命を延ばします。
