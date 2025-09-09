本日発売！PS5パッケージ版『Firefighting Simulator: Ignite』 市民のヒーロー、アメリカの消防士になりきろう！
株式会社3goo（サングー）（本社: 東京都渋谷区、代表取締役: ディコスタンゾ ニコラ）は本日9月9日、本格消防シミュレーションゲーム『Firefighting Simulator: Ignite（ファイヤーファイティングシミュレーター：イグナイト）』のPlayStation（R）5向けパッケージ版を発売いたしました。発売に併せ、「ローンチトレーラー」を新たに公開しました。
PlayStation（R）5版『Firefighting Simulator: Ignite』
ローンチトレーラー▼
https://x.gd/UFtcE
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329116&id=bodyimage1】
■情熱に火をつけろ！手に汗握る本格消防シミュレーション体験
『Firefighting Simulator: Ignite』では、プレイヤーはかつてない形で消防士となり、多彩なミッションに挑みます。取り残された市民の救助、電気火災、引火性液体や油火災、バックドラフト、フラッシュオーバー、さらには爆発など、手に汗握るシナリオが待ち受けています。
舞台となる架空の都市「オークリッジシティ」にある消防署は、あらゆるミッションの拠点として機能します。『Firefighting Simulator: Ignite』では、HAIX（R）、Fire-Dex、STIHLの本格的な消化用具や、Rosenbauer America社の公式ライセンス消防車を使用して、さまざまな火災に立ち向かうことができます。
■マルチプレイ対応：友達と団結して消火活動をしよう!
すべてのミッションは、最大4人での直感的かつ協力的なマルチプレイモード、またはNPCの隊員がサポートし指示を出せるシングルプレイモードのいずれでもプレイ可能です。クロスプレイに対応しているため、対応プラットフォーム間で協力プレイが楽しめ、さらに内蔵ボイスチャットによりスムーズな連携と的確な役割分担が可能です。
■パッケージ版は本編＋「ファイアーステーション・コンパニオンパック」がひとつに！
本パッケージ版には、ゲーム本編に加えてゲームプレイをより楽しめる「ファイアーステーション・コンパニオンパック」が同梱されております。同梱パック内容は以下をご覧ください。
- 消防犬「シミ」
かつて消火活動に欠かせなかったダルメシアン犬をモデルにした忠実な消防犬「シミ」が登場。プレイヤーが任務を終えて帰還した際には、やさしく迎えてくれる頼もしい相棒です。
- レトロ消防ヘルメット
1950年代風の「レトロ消防ヘルメット」もセットに含まれており、現代的な装備とは一味違ったスタイルで、消防士気分をお楽しみいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329116&id=bodyimage2】
■『Firefighting Simulator: Ignite』について
本作は、『Construction Simulator: Gold Edition』（2024年発売）や『Police Simulator: Patrol Officers: Gold Edition』（2025年発売）などリアル志向のシミュレーションゲームで名高いastragon Entertainmentが開発を手がける消防シミュレーションシリーズの最新作です。
建設現場や警察業務を緻密に再現してきた同スタジオが、今度は消防活動を舞台に“かつてないリアリティ”に挑戦。実際の消防活動に基づいたシナリオ設計や環境描写により、シリーズファンにとって親しみやすく、新たにプレイする方にとっても手に汗握るスリルと高い没入感を楽しめる作品に仕上がっています。
PlayStation（R）5版『Firefighting Simulator: Ignite』
ローンチトレーラー▼
https://x.gd/UFtcE
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329116&id=bodyimage1】
■情熱に火をつけろ！手に汗握る本格消防シミュレーション体験
『Firefighting Simulator: Ignite』では、プレイヤーはかつてない形で消防士となり、多彩なミッションに挑みます。取り残された市民の救助、電気火災、引火性液体や油火災、バックドラフト、フラッシュオーバー、さらには爆発など、手に汗握るシナリオが待ち受けています。
舞台となる架空の都市「オークリッジシティ」にある消防署は、あらゆるミッションの拠点として機能します。『Firefighting Simulator: Ignite』では、HAIX（R）、Fire-Dex、STIHLの本格的な消化用具や、Rosenbauer America社の公式ライセンス消防車を使用して、さまざまな火災に立ち向かうことができます。
■マルチプレイ対応：友達と団結して消火活動をしよう!
すべてのミッションは、最大4人での直感的かつ協力的なマルチプレイモード、またはNPCの隊員がサポートし指示を出せるシングルプレイモードのいずれでもプレイ可能です。クロスプレイに対応しているため、対応プラットフォーム間で協力プレイが楽しめ、さらに内蔵ボイスチャットによりスムーズな連携と的確な役割分担が可能です。
■パッケージ版は本編＋「ファイアーステーション・コンパニオンパック」がひとつに！
本パッケージ版には、ゲーム本編に加えてゲームプレイをより楽しめる「ファイアーステーション・コンパニオンパック」が同梱されております。同梱パック内容は以下をご覧ください。
- 消防犬「シミ」
かつて消火活動に欠かせなかったダルメシアン犬をモデルにした忠実な消防犬「シミ」が登場。プレイヤーが任務を終えて帰還した際には、やさしく迎えてくれる頼もしい相棒です。
- レトロ消防ヘルメット
1950年代風の「レトロ消防ヘルメット」もセットに含まれており、現代的な装備とは一味違ったスタイルで、消防士気分をお楽しみいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329116&id=bodyimage2】
■『Firefighting Simulator: Ignite』について
本作は、『Construction Simulator: Gold Edition』（2024年発売）や『Police Simulator: Patrol Officers: Gold Edition』（2025年発売）などリアル志向のシミュレーションゲームで名高いastragon Entertainmentが開発を手がける消防シミュレーションシリーズの最新作です。
建設現場や警察業務を緻密に再現してきた同スタジオが、今度は消防活動を舞台に“かつてないリアリティ”に挑戦。実際の消防活動に基づいたシナリオ設計や環境描写により、シリーズファンにとって親しみやすく、新たにプレイする方にとっても手に汗握るスリルと高い没入感を楽しめる作品に仕上がっています。