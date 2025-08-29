クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」、ダイヤモンド・プリンセスの姉妹船「サファイア・プリンセス」の2027年日本発着クルーズの予約受付を本日より開始いたします
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」運営の株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：澤田秀太、野本洋平）は、ダイヤモンド・プリンセスの姉妹船「サファイア・プリンセス」の2027年日本発着クルーズの予約受付を本日より開始いたします。
毎度おなじみのダイヤモンド・プリンセスに加えて、なんと姉妹船 「サファイア・プリンセス」が2027年から日本発着クルーズに登場いたします！2026年1月31日までのご予約で「W就航記念割」が適用され、初めてのお客様でも通常料金に比べ大変お得にご予約いただけます。なんと「海側バルコニーの3-4名目が無料」となります。お子様の3-4名様目が無料という料金形態は珍しくはないですが、今回は「おとな」にも適用されます！ぜひこの機会にお得にプリンセスクルーズに乗船してみませんか？
プリンセスクルーズ日本発着特集ページ：
https://www.best1cruise.com/user_data/tokusyu/diamond_sapphire_princess.php
船会社紹介ページ：https://www.best1cruise.com/B/PRN/
客船紹介ページ：https://www.best1cruise.com/ship/PRNSA/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328442&id=bodyimage1】
【ベストワンドットコムについて】
ベストワンドットコムは、クルーズ旅行専門サイト、国内旅行における商品ごとの専門サイトを運営する
オンライン旅行会社です。
クルーズ旅行情報、掲載コース数においては日本最大級のWEBサイト「ベストワンクルーズ」を運営し
ております。 専門ならではのきめ細やかな提案・接客と、豊富な取扱商品数で好評を頂いております。
また、国内旅行における商品ごとの専門サイトも立ち上げて運営しております。
会社名 ：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地 ：東京都新宿区富久町16-6西倉LKビル2階
設立 ：2005年9月5日
代表取締役会長：澤田 秀太
代表取締役社長：野本 洋平
URL：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
株式会社ベストワンドットコム 担当：国門 （経営企画部）
TEL：03-5312-6247/FAX：03-5312-6248/E-mail：ry-kunikado@best1cruise.com
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
毎度おなじみのダイヤモンド・プリンセスに加えて、なんと姉妹船 「サファイア・プリンセス」が2027年から日本発着クルーズに登場いたします！2026年1月31日までのご予約で「W就航記念割」が適用され、初めてのお客様でも通常料金に比べ大変お得にご予約いただけます。なんと「海側バルコニーの3-4名目が無料」となります。お子様の3-4名様目が無料という料金形態は珍しくはないですが、今回は「おとな」にも適用されます！ぜひこの機会にお得にプリンセスクルーズに乗船してみませんか？
プリンセスクルーズ日本発着特集ページ：
https://www.best1cruise.com/user_data/tokusyu/diamond_sapphire_princess.php
船会社紹介ページ：https://www.best1cruise.com/B/PRN/
客船紹介ページ：https://www.best1cruise.com/ship/PRNSA/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328442&id=bodyimage1】
【ベストワンドットコムについて】
ベストワンドットコムは、クルーズ旅行専門サイト、国内旅行における商品ごとの専門サイトを運営する
オンライン旅行会社です。
クルーズ旅行情報、掲載コース数においては日本最大級のWEBサイト「ベストワンクルーズ」を運営し
ております。 専門ならではのきめ細やかな提案・接客と、豊富な取扱商品数で好評を頂いております。
また、国内旅行における商品ごとの専門サイトも立ち上げて運営しております。
会社名 ：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地 ：東京都新宿区富久町16-6西倉LKビル2階
設立 ：2005年9月5日
代表取締役会長：澤田 秀太
代表取締役社長：野本 洋平
URL：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
株式会社ベストワンドットコム 担当：国門 （経営企画部）
TEL：03-5312-6247/FAX：03-5312-6248/E-mail：ry-kunikado@best1cruise.com
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
プレスリリース詳細へ