【海外ツアー】「マレーシア・ウルトラトレイル by UTMB再挑戦応援ツアー」にご支援ください【クラウドファンディング実施】

株式会社ルーセント(本社:千葉県柏市、代表取締役社長:中野吉広)は、2025年9月に開催される『Malaysia Ultra Trail by UTMB』で、国内外から挑戦するランナーを応援する非営利ツアーの運営を予定しております。その海外スポーツツアーの運営資金を募るクラウドファンディングを2025年8月1日(金)から開始いたします。目標金額はツアーを非営利で運営するために必要な150万円です。「Malaysia By UTMB 再チャレンジ応援ツアー」を非営利で運営したい ― CAMPFIREhttps://camp-fire.jp/projects/view/865619(募集期間:2025年8月1日~8月31日)企画ページのフォローと応援のほどお願いいたします。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326444&id=bodyimage1】本ツアーの背景この応援ツアーは、『Kaga Spa Trail by UTMB』(以下、「Kaga Spa Trail」)の100km部門でDNF(途中棄権)となり、主催者から『Malaysia Ultra Trail by UTMB』の出走権を付与された国内外のランナーの再チャレンジを応援するために企画されました。大会公認のオフィシャルツアーとして運営されます。企画についての詳細は下記のニュースリリースをご覧ください。https://lucent.hatenablog.jp/entry/2025/07/01/2非営利の特別ツアーではありますが、ルクタスは日本唯一の『UTMB』オフィシャルツアーオペレーターとして、世界10カ所以上の「By UTMB」レースでツアーサポートを行ってきた経験を活かし、参加者が安心・安全かつベストパフォーマンスを追求できるサポート体制をご用意いたします。非営利運営の内容本ツアーは非営利で実施され、参加者はフライトと宿泊費(相部屋)のみを自己負担し、それ以外の運営経費はすべてルクタスが負担します。・ペナン国際空港~大会会場(マレーシア・タイピン市)までの送迎バス。・帯同スタッフによる現地サポート費用(通訳・ブリーフィング・エイド運営など)。・レースサポートのための車両調達や、食品・資材調達。また、海外在住者で「Kaga Spa Trail」100kmカテゴリーでDNFとなったランナーには、宿泊費も含めた完全無償サポートの特別枠も提供しています。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326444&id=bodyimage2】クラウドファンディングの実施についてこうした活動を支えるため、8月1日(金)より1ヶ月間、必要な運営資金の一部をクラウドファンディングで調達することとなりました。実施に向けて、すでに多くのトレイルランニング関係者から賛同をいただいております。「FunTrails」の代表でもある奥宮俊祐選手や、トレイルランナーの丹羽薫選手をはじめとした日本のトップランナーからも応援をいただき、リターンの提供にご協力いただいております。現時点でもご協力のお申し出をいただいており、リターンを随時追加しています。皆様の応援に大変感謝しております。<詳細・お問い合わせ>クラウドファンディングは、国内最大のクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて実施いたします。期間は2025年8月1日(金)~8月31日(日)の1か月間を予定しています。下記企画ページのフォローと応援のほど、よろしくお願いいたします。「Malaysia By UTMB 再チャレンジ応援ツアー」を非営利で運営したい ― CAMPFIRE