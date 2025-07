人事資格認定機構（HRAI）代表理事 華園ふみ江がGCHRA HRマスタークラス講師に選出 ～アフリカのHRリーダーに向けて、日本の人事の課題と発展についてのレクチャーを行います。

1

2025年7月1日付で、一般社団法人 人事資格認定機構(HRAI)の代表理事・華園ふみ江が、アフリカ最大級の人事ネットワークであるGlobal Conference on Human Resources in Africa(GCHRA)による「HR Masterclass」シリーズの講師に選出されました。講義は2025年7月11日(木)にオンラインで開催され、アフリカ諸国のシニア人事プロフェッショナルを対象に行われます。講義タイトル:「Overcoming HR Challenges & Driving Global HR Transformation - Insights from Japan」(人事課題の克服とグローバルHR変革の推進 ― 日本からの示唆)今回の講義では、終身雇用や年功序列といった独自の人事慣行を背景とする日本企業の変革の現状、グローバル人事戦略の構築、HRDXやピープルアナリティクスの活用、DE&Iの進展などについて取り上げます。また、ケーススタディを通じて、海外売上拡大と人事のグローバル化との関係性についても解説します。特に注目すべきは、近年著しい経済発展を遂げるアフリカでは「人事の専門職化」がすでに進んでおり、日本との対比から見える示唆や連携の可能性です。華園は、日本とアフリカがHRの未来をともに形づくっていくための対話の場として、このセッションを位置づけています。本講義は、HRAIが推進する人事国際資格「GHR-Professional」の活動とも連動し、グローバル人事教育のさらなる発展と国際的なHRリーダー同士のネットワーク構築を目指します。有料オンライン講義(英語)となり、日本からの受講も可能です。ご興味のある方は、info@hr-ai.org まで、お問い合わせください。紹介動画も公開しております。https://us02web.zoom.us/j/2999600643?pwd=bHhRc0lnTHpPQURUeUNXT3VOcHJQdz09【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324170&id=bodyimage1】日本から世界へ「人事国際教育プログラムGHR-PTM」と「人事国際資格(GHR-Professional TM)」グローバルHRの基礎から応用までを網羅する革新的資格プログラム2025年1月よりプログラムの提供と資格付与を開始しました。本プログラムは、日本とグローバルHRの最新トレンドと実践的スキルを学べる唯一無二の教育プログラムとして設計され、国際的なHRリーダーシップを育成することを目的としています。GHR-PプログラムとはGHR-P(Global HR Professional)は、グローバルな人事知識とスキルを、基礎から応用まで網羅的に学べる資格プログラムです。本プログラムは、日本国内外で活躍するHRプロフェッショナル、経営者、そして国際ビジネス関係者に最適な内容となっています。● 形式:2日間集中型コースまたは4セッション(バイリンガルは5セッション)形式● 対象:HRプロフェッショナル、管理職、国際ビジネス関係者● プログラム:日本語、英語、バイリンガル(日本語・英語)プログラムの特徴1. 日本語と英語のバイリンガル講義:グローバルHRの専門用語を両言語で学べ、実践的に活用可能。2. 最新のグローバルHRトレンドを反映:各国の人事課題やトレンドを取り入れた内容。3. 実務に直結したスキルの習得:学んだ知識を即実践に活用できる事例を多数紹介。4. 継続的な学習の場を提供:資格取得後も「GHR-CONNECTIONTM」を通じてスキルアップが可能。プログラム受講の流れ1. 講義受講:集中型またはセッション形式での参加が選択可能。2. 認定試験:講義終了後に実施される認定試験を受験。