

KO1KEYZ（C）LAPONE ENTERTAINMENT

グローバルボーイズグループKO1KEYZ（コイキーズ）が、10月7日に日韓同時デビューすることが決定した。6月18日12時00分より、各ECサイトおよびCDショップで一斉に日本デビューシングルの予約受付を開始。さらに、KO1KEYZとして初めてのアーティスト写真を公開した。

記念すべき日本デビューシングルには、タイトル曲を含む新曲3曲が形態別に収録。さらに、オーディション番組内で大きな話題となったコンセプト評価曲「BLACK ANGEL」や「Neko（ねこ）」、そして番組テーマソングである「新世界（SHINSEKAI）」が、新たにKO1KEYZバージョンとして収録されます。なお、日本で発売されるデビューシングルは、初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、 そしてFC限定で購入できる各メンバーのソロジャケット仕様などを含めた、全15形態を展開。

日本最大級のサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』から誕生した12人組のグローバルボーイズグループ“KO1KEYZ”は、国民プロデューサーとSEKAI プロデューサーの純粋な「恋」によって選ばれた12人の少年たちで構成されています。グループ名には、これからは彼らが新世界への扉を開き「こっちへ来て、一緒に遊ぼう！（来い！）」とファンを導く鍵となり、世界中のファンの心を開いて恋に落としていくという意味が込められている。タイトルや収録内容の詳細は後日発表。