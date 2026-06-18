【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは１７日、各地で行われ、ドジャースの大谷はレイズ戦に先発し、６回７安打４失点ながら打線の援護を受けて７勝目（２敗）を挙げた。

スコアは５―４でチームは３連勝。大谷は指名打者（ＤＨ）を兼務せず、ＤＨを解除した六回に代打で出て遊ゴロに倒れた。

今月１０日に先発した後、左膝に炎症が起きたドジャースの大谷は「おそらく前回登板が投げ方的にそこまで良くなかったので（原因の可能性がある）、という感じ」と明かしていた。この日の直球は最速１０１マイル（約１６３キロ）をマークし、普段と変わらずに力強かったが、内容は伴わなかった。

散発２安打に抑えて迎えた五回、先頭に四球を与えてから崩れた。一塁ベースカバーが遅れる自らのミスもあり、３連打を含む５安打を浴びて４失点を喫した。右手中指から出血する中で六回まで投げ、被安打７、自責点４。ともに今季ワーストだったが、その裏にフリーマンの逆転２ランが飛び出して７勝目が転がり込んだ。

「必ずしも常に万全な状態で１００％投げられるわけではない。その中で試合を取れたのは大きかった」と大谷。何よりチームの勝利を喜んだ。（帯津智昭）