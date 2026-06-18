AND2BLE ジャン・ハオ、“青春ビジュアル”で魅了！再デビューへの覚悟も「良い姿を見せたい」

AND2BLEのジャン・ハオが、限界のないビジュアルの魅力を披露した。

ジャン・ハオは、ライフスタイルマガジン『Singles』7月号の別冊グラビアを通じて、さらに深みを増した多彩な魅力を見せた。

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6月18日、『Singles』公式チャンネルを通じて公開された雑誌カットで、ジャン・ハオは青春の輝かしい瞬間を表現した。さまざまなスタイリングを完璧に着こなしながら、ナチュラルでありながらもシックなカリスマ性を発揮し、視線を引きつけた。

さらに深みを増した眼差しとまばゆい魅力で、青春のさまざまな表情を見せている。

（写真提供＝『Singles』）

ジャン・ハオは撮影とあわせて行われたインタビューで、ZEROBASEONEに続きAND2BLEのリーダーとして新たなスタートを切ったことについて、「メンバーたちとは、一心同体にならなければならないという話をたくさんした。5人全員が満足できるステージを作りたい」と語った。

また、「誰にとっても慰めになれる音楽を届けたい」とし、「期待してくださる分、もっと良い姿をお見せしたい」と意気込みを明かした。

（記事提供＝OSEN）