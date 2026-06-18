「日本に絶対的に必要な選手」久保建英が負傷の緊急事態…長友佑都が語った思い「タケなら決勝Tで帰ってこれる」

「日本に絶対的に必要な選手」久保建英が負傷の緊急事態…長友佑都が語った思い「タケなら決勝Tで帰ってこれる」