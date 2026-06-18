「日本に絶対的に必要な選手」久保建英が負傷の緊急事態…長友佑都が語った思い「タケなら決勝Tで帰ってこれる」
６月17日、日本サッカー協会は、オランダ戦で左膝を痛めて途中交代となった久保建英が負傷したと正式に発表した。
症状の詳細や全治期間などは公表されなかったものの、離脱はせずに早期復帰を目指してリハビリに励むという。
同日の練習後、取材に応じた長友佑都は久保の負傷についてこう思いを語った。
「決勝トーナメントで帰ってこれるでしょう、タケなら。それを信じて、タケのためにも絶対に勝ち上がらないといけない」
39歳のDFは「彼もやはり、引っ張ってきた人間なので。そして、日本に絶対的に必要な選手なので。決勝トーナメントで彼は帰ってくるので、しっかりとつなぎますよ」と続けた。
25歳のレフティがまたW杯の舞台でプレーする姿を日本中が待っている。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
症状の詳細や全治期間などは公表されなかったものの、離脱はせずに早期復帰を目指してリハビリに励むという。
同日の練習後、取材に応じた長友佑都は久保の負傷についてこう思いを語った。
「決勝トーナメントで帰ってこれるでしょう、タケなら。それを信じて、タケのためにも絶対に勝ち上がらないといけない」
39歳のDFは「彼もやはり、引っ張ってきた人間なので。そして、日本に絶対的に必要な選手なので。決勝トーナメントで彼は帰ってくるので、しっかりとつなぎますよ」と続けた。
25歳のレフティがまたW杯の舞台でプレーする姿を日本中が待っている。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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