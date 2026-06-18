ゆるめキャミから圧巻ボリュームに「ドキドキしちゃう」韓国美人チアの最新SHOTにファン惚れ惚れ

韓国プロ野球などで活動するチアリーダー、キム・ドアの近況投稿が話題だ。

【写真】キム・ドア、純白ビキニで「妖艶ダンス」

キム・ドアは最近、自身のインスタグラムで数枚の写真を公開した。

投稿には、可愛らしいインテリアに囲まれた室内でリラックスした表情を見せるキム・ドアが写っている。ウェーブがかかったダークブラウンのロングヘアを胸元まで垂らし、アイボリーのキャミソールにカーディガンを合わせた装いでカメラをじっと見つめている。

目鼻立ちの整ったビジュアルはさることながら、首元がざっくりと開いたトップスでメリハリ感のあるスタイルをあらわにしたキム・ドア。すらりと伸びる美脚なども相まって、ファンからは「女神が降臨した」「ドキドキしちゃう」「本当に可愛すぎる」など絶賛のコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ドアInstagram）

キム・ドアは1994年12月24日生まれの31歳で、2018年からチアリーダーとしての活動を始めた。現在は韓国プロ野球のSSGランダースのほか、男子プロバスケKBLの韓国ガス公社ペガサス、プロバレーVリーグ男子部のKB損害保険スターズ、プロサッカーKリーグの水原FC、台湾プロ野球の中信ブラザーズ、台湾男子プロバスケの新北中信特攻などでチアを務めている。