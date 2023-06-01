ダイソー、梅雨時期の“濡れ対策”グッズ3選に「効果にびっくり」反響 「車内びちゃびちゃ問題」が一発解決
築古賃貸でも整う暮らしのアイデアを発信しているインフルエンサーのsui_cleanさん（@sui_clean）がこのほど、自身のインスタグラムを更新。「梅雨前に揃えたい」ダイソーの便利グッズを使った濡れ対策ハックを公開し、「効果にびっくり」「欲しすぎる」と反響を呼んでいる。
紹介されたダイソーのアイテムは3つ。まず1つ目は、車への乗り込み時に大活躍しそうな「伸縮傘カバー」（220円）。プラスチック製の白いカバーを上へ引っ張るだけで、濡れた傘をジャバラのようにスポッと包み込んでくれる。これには「車に傘置いていつもびちゃびちゃ…傘カバー欲しい！」と共感のコメントが相次いだ。
【画像】「梅雨前にそろえたい！」ダイソーの便利グッズ＆濡れ対策ハック（詳細）
続いて2つ目は、コンパクトな缶に入った「防水スプレー」（110円）。動画内では、靴だけでなく服やバッグにも使用しており、グレーのTシャツにスプレーを吹きかけ、その上から水をかける実験を公開。水滴が染み込むことなく表面を激しく弾いていく映像に、視聴者からは「効果にびっくりです」と驚きの声が寄せられた。なお、使用の際は「必ずマスクをして屋外で」と注意を呼びかけている。
■「子供や荷物を濡らさずに…」雨の日の車移動をラクにする神アイテム
そして3つ目は、雨の日の車の乗り降りを劇的にラクにする「傘固定用マグネット」（110円）。傘の骨先に取り付けることで、車の屋根（ルーフ）にピタッと傘を固定できる便利グッズだ。両手が自由になるため、自分が濡れることなく子どもをチャイルドシートに乗せたり、荷物を積み込んだりできる。動画で紹介されたキュートなてるてる坊主風のデザインも注目を集め、sui_cleanさんも「車の屋根の真ん中あたりにつけると固定しやすいよ。本当にオススメ」と太鼓判を押した。
身近なダイソーアイテムを賢く組み合わせ、雨の日の憂鬱を吹き飛ばすアイデアを披露したsui_cleanさん。この投稿には多くの「いいね！」や保存が寄せられており、これからの季節にすぐ真似したくなるライフハックとして注目を集めている。
紹介されたダイソーのアイテムは3つ。まず1つ目は、車への乗り込み時に大活躍しそうな「伸縮傘カバー」（220円）。プラスチック製の白いカバーを上へ引っ張るだけで、濡れた傘をジャバラのようにスポッと包み込んでくれる。これには「車に傘置いていつもびちゃびちゃ…傘カバー欲しい！」と共感のコメントが相次いだ。
続いて2つ目は、コンパクトな缶に入った「防水スプレー」（110円）。動画内では、靴だけでなく服やバッグにも使用しており、グレーのTシャツにスプレーを吹きかけ、その上から水をかける実験を公開。水滴が染み込むことなく表面を激しく弾いていく映像に、視聴者からは「効果にびっくりです」と驚きの声が寄せられた。なお、使用の際は「必ずマスクをして屋外で」と注意を呼びかけている。
■「子供や荷物を濡らさずに…」雨の日の車移動をラクにする神アイテム
そして3つ目は、雨の日の車の乗り降りを劇的にラクにする「傘固定用マグネット」（110円）。傘の骨先に取り付けることで、車の屋根（ルーフ）にピタッと傘を固定できる便利グッズだ。両手が自由になるため、自分が濡れることなく子どもをチャイルドシートに乗せたり、荷物を積み込んだりできる。動画で紹介されたキュートなてるてる坊主風のデザインも注目を集め、sui_cleanさんも「車の屋根の真ん中あたりにつけると固定しやすいよ。本当にオススメ」と太鼓判を押した。
身近なダイソーアイテムを賢く組み合わせ、雨の日の憂鬱を吹き飛ばすアイデアを披露したsui_cleanさん。この投稿には多くの「いいね！」や保存が寄せられており、これからの季節にすぐ真似したくなるライフハックとして注目を集めている。