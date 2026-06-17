超特急、M!LKら所属EBiDANに公式キャラ「えびっぺ委員長」誕生 『リラックマ』のサンエックスがデザイン
超特急やM!LKら全9グループ総勢60人からなる、スターダストプロモーション所属俳優・タレントによる男性アーティスト集団・EBiDAN（恵比寿学園男子部）のキャラクター「えびっぺ委員長」が発表された。
【画像】かわいぃぃ！ペンライトを振る「えびっぺ委員長」
キャラクターのデザインは、「リラックマ」や「すみっコぐらし」などを手がけるサンエックスが担当。今回公開されたイラストでは、ペンライトを振る姿や、体の色がゴールドやシルバーに変化した姿も披露された。まだまだ謎に包まれているえびっぺ委員長の詳細や今後の展開は、8月開催予定のライブ『EBiDAN THE LIVE 2026』にあわせて発表される予定となっている。
『EBiDAN THE LIVE』は、EBiDANによる年に一度のメンバー大集結ライブ。今年は15周年アニバーサリーイヤーとなり、これまで歩んできた軌跡を振り返るとともに、EBiDANの“原点”に立ち返る「学園」をテーマにした特別なステージが展開される。全9グループの個性と魅力を最大限に引き出したパフォーマンスに加え、グループごとの色が交差するEBiDANならではの世界観を創り上げる。
【画像】かわいぃぃ！ペンライトを振る「えびっぺ委員長」
キャラクターのデザインは、「リラックマ」や「すみっコぐらし」などを手がけるサンエックスが担当。今回公開されたイラストでは、ペンライトを振る姿や、体の色がゴールドやシルバーに変化した姿も披露された。まだまだ謎に包まれているえびっぺ委員長の詳細や今後の展開は、8月開催予定のライブ『EBiDAN THE LIVE 2026』にあわせて発表される予定となっている。