これから発売される注目雑誌から、魅力的な付録「マルチケース リラックマ」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。発売前に予約しておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

写真拡大 (全3枚)

数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『Rilakkuma マルチケース リラックマ』（KADOKAWA）の「マルチケース リラックマ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『Rilakkuma マルチケース リラックマ』の「マルチケース リラックマ」が見逃せない！


KADOKAWAから7月16日に発売される『Rilakkuma マルチケース リラックマ』（税込3289円）。付録として、「マルチケース リラックマ」が付いてきます。

飾っても持ち歩いても可愛い！ふわふわ素材のリラックマフェイス型ケース

世界で大人気のリラックマの顔をかたどった、ふわふわ素材のフェイス型マルチケースです。高さ22.5×幅33×厚み2.5cmのゆったりサイズで、書類や文具の収納からPCやタブレットの持ち運びまで幅広く活用できます。中にはリラックマ・コリラックマの総柄イラストがあしらわれており、開けるたびにテンションが上がるデザインです。飾っておくだけでも絵になるビジュアルも魅力のひとつです。

4つのポケット＆ダブルファスナーで収納力も抜群


大小4つのポケットを搭載しており、小物をすっきり整理できる使いやすさが特徴です。ダブルファスナー仕様でがばっと大きく開くため荷物の出し入れもスムーズ。ふかふかの緩衝材も入っているので、大切なPCやタブレットも安心して持ち運べます。推し活グッズの収納にも活躍する、実用性とかわいさを兼ね備えたアイテムです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)