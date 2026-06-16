【付録】4つのポケットで収納力抜群「マルチケース リラックマ」が付いてくる！ 予約必須の『Rilakkuma マルチケース リラックマ』は7月16日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『Rilakkuma マルチケース リラックマ』（KADOKAWA）の「マルチケース リラックマ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
KADOKAWAから7月16日に発売される『Rilakkuma マルチケース リラックマ』（税込3289円）。付録として、「マルチケース リラックマ」が付いてきます。
大小4つのポケットを搭載しており、小物をすっきり整理できる使いやすさが特徴です。ダブルファスナー仕様でがばっと大きく開くため荷物の出し入れもスムーズ。ふかふかの緩衝材も入っているので、大切なPCやタブレットも安心して持ち運べます。推し活グッズの収納にも活躍する、実用性とかわいさを兼ね備えたアイテムです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)
『Rilakkuma マルチケース リラックマ』の「マルチケース リラックマ」が見逃せない！
KADOKAWAから7月16日に発売される『Rilakkuma マルチケース リラックマ』（税込3289円）。付録として、「マルチケース リラックマ」が付いてきます。
飾っても持ち歩いても可愛い！ふわふわ素材のリラックマフェイス型ケース世界で大人気のリラックマの顔をかたどった、ふわふわ素材のフェイス型マルチケースです。高さ22.5×幅33×厚み2.5cmのゆったりサイズで、書類や文具の収納からPCやタブレットの持ち運びまで幅広く活用できます。中にはリラックマ・コリラックマの総柄イラストがあしらわれており、開けるたびにテンションが上がるデザインです。飾っておくだけでも絵になるビジュアルも魅力のひとつです。
4つのポケット＆ダブルファスナーで収納力も抜群
大小4つのポケットを搭載しており、小物をすっきり整理できる使いやすさが特徴です。ダブルファスナー仕様でがばっと大きく開くため荷物の出し入れもスムーズ。ふかふかの緩衝材も入っているので、大切なPCやタブレットも安心して持ち運べます。推し活グッズの収納にも活躍する、実用性とかわいさを兼ね備えたアイテムです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)