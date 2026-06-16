BTS・JUNG KOOK、30kgのダンベルも軽々と…！血管浮き出るバキバキ“肉体美”でファンを魅了

BTSのJUNG KOOKが、圧巻の筋肉美でファンを魅了した。

JUNG KOOKは最近、BTSのデビュー13周年記念イベント「2026 BTS FESTA」のコンテンツとして、『Normal Log』と題した映像を公開した。

【画像】JUNG KOOK、バキバキ筋肉にタトゥーびっしり“上裸姿”

映像には、“筋トレ好き”として知られるJUNG KOOKの実際のトレーニングルーティンが収められている。JUNG KOOKは「僕はいつも夜10時から12時の間に運動を始める。日常のルーティンだ」とし、「夜トレーニングの様子を撮影してみよう」と語った。

（画像＝）JUNG KOOK

公開された映像の中でJUNG KOOKは、懸垂（プルアップ）で体をほぐした後、ラットプルダウンやディップス、チェストプレスなどを行いながら上半身のトレーニングに集中した。トレーニング中には「最近また体づくりをしている」と明かし、高強度のメニューをこなした。

その後も、サイドレイズ、シーテッドロー、ダンベルショルダープレス、ダンベルカール、前腕筋トレーニング、アームプルダウンまで続け、本格的なワークアウトを披露した。特に注目を集めたのは、両手にそれぞれ30kgのダンベルを持ってトレーニングする姿だ。

映像の中のJUNG KOOKは、浮き上がった腕の血管や厚い胸筋、バランスの取れた上半身を披露。体脂肪率10％未満と言われるJUNG KOOKは、これまでもライブ配信やチャレンジ動画などを通じて、日頃からトレーニングに励む姿をたびたび公開し、ファンを魅了してきた。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。