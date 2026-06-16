体重移動がミスの原因！FWは″右足体重”のままが正解

長くてロフトが立っているため最も難しいといわれるフェアウェイウッド。苦手にしているアマチュアが多いが、得意にする秘訣は技術よりも、まずは考え方だった！

ダウンスイングで左足への積極的な体重移動はいらない！

ダウンスイングで右足をベタ足にしたままインパクトすると体重移動を抑えられる！

私はドライバーでもアイアンでもダウンスイングでは、右足体重のまま打つことを推奨していますが、それがもっとも大切なのがフェアウェイウッドです。アイアンやウエッジであれば、左足への体重移動が多少あってもロフトが少し立って当たるくらいなので大きなミスにはなりません。

しかし、フェアウェイウッドの場合は左足体重のインパクトになると、リーディングエッジが刺さるダフリになりやすいので、大きなミスになってしまいます。

フェアウェイウッドはトップで右足体重になったら、そこから左足に体重を移さないつもりで打ってください。右足を蹴るクセがある人は、ベタ足で打つと効果があります。

「打ちに行こう」「飛ばそう」という気持ちが強いと、体重を左側に移しがち。ボールを右サイドで「さばく」イメージで体重を右側に残してください。

上半身の軸が右側に傾いたままボールを打つことができれば、大ダフリの原因になる上半身の突っ込みを防げる

インパクトの瞬間は頭を体の中心より右にする

体のセンターに対して頭が右側にある状態をキープしていると“右側でさばく感覚”でボールを打てる

過度な体重移動は軸が傾いて打ち込んでしまう！

右足を蹴る動きは左足に体重を移しやすいが、上体も目標側に突っ込んでしまうスイングになりやすい

いかがでしたか？ ぜひ、レッスンを参考にして練習してみてください。

レッスン＝吉本巧

●よしもと・たくみ／1980年生まれ。14歳で米国フロリダに渡り、ジュニア日本代表やフロリダ代表にも選ばれる。米国でプロ資格を取得し、現在は銀座ゴルフアカデミーなどで指導する若き人気コーチ。

構成＝野中真一

写真＝中野義昌

協力＝土浦カントリークラブ