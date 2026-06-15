千鳥・大悟、サッカーW杯・同点だった日本対オランダ戦「いい試合だった」 相方・ノブの現地観戦を明かす
お笑いコンビ・千鳥の大悟が15日、映画『箱の中の羊』の大ヒット御礼舞台あいさつに参加した。
【集合ショット】素敵な笑顔をみせる大悟＆田中泯＆是枝監督ら
冒頭のあいさつで大悟は「まず、日本対オランダが同点でよかったですね。いい試合でした」とサッカー北中米W杯の日本代表対オランダ代表戦の試合結果に言及。「皆さん、朝早くから起きていると思う。眠い中、映画館に来ていただき、本当にありがとうございます」と笑顔で話した。また、相方・ノブからの感想についての質問が飛ぶと大悟は「ノブは今、アメリカでサッカーを観ている」とワールドカップを現地観戦していることを暴露し「ノブは今のところ何も言ってこない。観ているのは観ていると思います。たぶん照れくさいので何も言ってきてない」と明かしていた。
舞台あいさつには、桑木里夢 、田中泯、是枝裕和監督も参加した。
本作は、“少し先の未来”を舞台に、子どもを亡くした夫婦と、息子の姿をしたヒューマノイドとの生活を描くヒューマンドラマ。綾瀬が建築家の妻・音々、大悟が工務店の二代目社長である夫・健介を演じ、W主演を務める。是枝裕和監督による、日本映画では『万引き家族』（2018年）以来8年ぶりのオリジナル脚本作品。
「第79回カンヌ国際映画祭」コンペティション部門に正式出品された本作。フランス現地5月16日には映画祭で公式上映が行われ、大悟、綾瀬、桑木里夢、是枝裕和監督の4人が華やかなレッドカーペットを歩いた。上映後の9分間におよぶスタンディングオベーションも話題となった。
【集合ショット】素敵な笑顔をみせる大悟＆田中泯＆是枝監督ら
冒頭のあいさつで大悟は「まず、日本対オランダが同点でよかったですね。いい試合でした」とサッカー北中米W杯の日本代表対オランダ代表戦の試合結果に言及。「皆さん、朝早くから起きていると思う。眠い中、映画館に来ていただき、本当にありがとうございます」と笑顔で話した。また、相方・ノブからの感想についての質問が飛ぶと大悟は「ノブは今、アメリカでサッカーを観ている」とワールドカップを現地観戦していることを暴露し「ノブは今のところ何も言ってこない。観ているのは観ていると思います。たぶん照れくさいので何も言ってきてない」と明かしていた。
本作は、“少し先の未来”を舞台に、子どもを亡くした夫婦と、息子の姿をしたヒューマノイドとの生活を描くヒューマンドラマ。綾瀬が建築家の妻・音々、大悟が工務店の二代目社長である夫・健介を演じ、W主演を務める。是枝裕和監督による、日本映画では『万引き家族』（2018年）以来8年ぶりのオリジナル脚本作品。
「第79回カンヌ国際映画祭」コンペティション部門に正式出品された本作。フランス現地5月16日には映画祭で公式上映が行われ、大悟、綾瀬、桑木里夢、是枝裕和監督の4人が華やかなレッドカーペットを歩いた。上映後の9分間におよぶスタンディングオベーションも話題となった。