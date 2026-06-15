生駒里奈、10年ぶりの写真集8.21発売 「自分を包んでいる雰囲気はまた新しいものになっていました」
生駒里奈の芸能生活15周年を記念し、最新写真集『ルリカケス』が、ワニブックスより8月21日に発売されることが決定。生駒からコメントが到着した。
【写真】生駒里奈の唯一無二の雰囲気と挑戦も感じられる先行カット
秋田県出身の生駒は、乃木坂46・1期生として2011年8月21日にデビュー。1stシングル「ぐるぐるカーテン」から5作連続でセンターを務めた。2018年5月、乃木坂46を卒業。卒業後は俳優として、舞台、映画、ドラマと幅広く活動を展開している。
そんな彼女が今年8月に、芸能生活15周年を迎える。女優として、また1人の女性としても節目を迎えるこのタイミングで、実に10年ぶりとなる写真集の発売が決定した。
写真集の舞台に選ばれたのは奄美大島。美しい自然と神秘的なエネルギーが満ちる神聖な場所として、多くの人々に愛されている島だ。以前訪れたことがあり、この島の魅力に引き込まれたという彼女からのリクエストでロケが実現した。
撮影を担当したのはファースト写真集以来のタッグとなった青山裕企。また写真集の刊行元は、乃木坂46在籍時に彼女が数多く出演した雑誌『アップトゥボーイ』編集部。まさに、“生駒里奈の、生駒里奈ファンによる、生駒里奈ファンのための写真集”が完成した。
3日間のロケでは「やっぱり生駒ちゃんは生駒ちゃんだなぁ」と思ってもらえるような写真から、彼女にとっては挑戦の意味合いも色濃く出たような写真まで、たくさんの写真を撮影。また刊行にあたって生駒本人が筆を執り、芸能生活15周年を迎えた今の気持ちをエッセイとして綴っている。写真から、そして文章から、今の“生駒里奈”に触れられるだろう。
生駒は「デビューから15年ですか。そんな経ったのかー。きっと私の顔も大人になったかなと思ったら、そんなに変わった印象はなくて（笑）。ただ、自分を包んでいる雰囲気はまた新しいものになっていました。青山さんに切り取っていただいた今の私を是非、手に取ってみてください。写真集のタイトルとなっている『ルリカケス』は、世界でも奄美大島とその周辺離島にしか生息していない固有種の鳥さんです。固有種と、生駒里奈という1人しかいない人間を掛け合わせたタイトルにしました」とコメントしている。
生駒里奈写真集『ルリカケス』は、ワニブックスより8月21日発売。予価：3850円（税込）。
【写真】生駒里奈の唯一無二の雰囲気と挑戦も感じられる先行カット
秋田県出身の生駒は、乃木坂46・1期生として2011年8月21日にデビュー。1stシングル「ぐるぐるカーテン」から5作連続でセンターを務めた。2018年5月、乃木坂46を卒業。卒業後は俳優として、舞台、映画、ドラマと幅広く活動を展開している。
写真集の舞台に選ばれたのは奄美大島。美しい自然と神秘的なエネルギーが満ちる神聖な場所として、多くの人々に愛されている島だ。以前訪れたことがあり、この島の魅力に引き込まれたという彼女からのリクエストでロケが実現した。
撮影を担当したのはファースト写真集以来のタッグとなった青山裕企。また写真集の刊行元は、乃木坂46在籍時に彼女が数多く出演した雑誌『アップトゥボーイ』編集部。まさに、“生駒里奈の、生駒里奈ファンによる、生駒里奈ファンのための写真集”が完成した。
3日間のロケでは「やっぱり生駒ちゃんは生駒ちゃんだなぁ」と思ってもらえるような写真から、彼女にとっては挑戦の意味合いも色濃く出たような写真まで、たくさんの写真を撮影。また刊行にあたって生駒本人が筆を執り、芸能生活15周年を迎えた今の気持ちをエッセイとして綴っている。写真から、そして文章から、今の“生駒里奈”に触れられるだろう。
生駒は「デビューから15年ですか。そんな経ったのかー。きっと私の顔も大人になったかなと思ったら、そんなに変わった印象はなくて（笑）。ただ、自分を包んでいる雰囲気はまた新しいものになっていました。青山さんに切り取っていただいた今の私を是非、手に取ってみてください。写真集のタイトルとなっている『ルリカケス』は、世界でも奄美大島とその周辺離島にしか生息していない固有種の鳥さんです。固有種と、生駒里奈という1人しかいない人間を掛け合わせたタイトルにしました」とコメントしている。
生駒里奈写真集『ルリカケス』は、ワニブックスより8月21日発売。予価：3850円（税込）。