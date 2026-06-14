トランプ米大統領が13日、自身の交流サイト（SNS）に、2018年6月にシンガポールで行われた北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長との首脳会談時に会談場周辺を並んで散策しながら撮った写真を投稿した。

トランプ大統領はこの写真に対する説明は書いていない。ただトランプ大統領が金委員長と並んで歩く写真を投稿したタイミングが注目される。

トランプ大統領はこの写真を投稿する1時間前にイランとの終戦合意署名式が「14日に行われる。イランと結んだ合意はまさに『核兵器遮断障壁』になるだろう」と投稿した。第1次政権当時に金委員長と3回直接対面したトランプ大統領がイランとの戦争を終えた後に北朝鮮との対話再開を念頭に置いているのではないかとの見方が出ている。

トランプ大統領が投稿した写真は8年前の2018年6月12日にシンガポールで開かれた初めての朝米首脳会談時に会談場所だったカペラホテルの庭を並んで散策する場面を含んでいる。

この会談は1953年の分断協定から65年ぶりに行われた初の米国と北朝鮮首脳の会合だった。双方は会談終了後、▽韓半島（朝鮮半島）の完全な非核化▽平和体制保障▽朝米関係正常化推進▽戦死者の遺骨送還――の4項目に電撃合意した。

しかし双方はシンガポールでの会談結果に対する細部履行案を合意するため2019年2月にベトナムのハノイで2度目の首脳会談を継続したが、この会談は成果なく終わり、トランプ大統領が2020年の大統領選挙で落選してこの合意は事実上無力化された。

その後北朝鮮はむしろ核武力を増強し、韓国を「敵対的両国関係」と規定して対話自体を拒否している。トランプ大統領は第2次政権発足後も金委員長に対する友好的なメッセージを繰り返してきたが、韓半島関連問題はウクライナと中東の戦争状況などに押され優先順位が下がっているとの評価を受けてきた。

そうするうちに最近になり北朝鮮問題が再度議論されるのではないかとの兆候がとらえられている。トランプ大統領は先月北京を訪問し、中国の習近平国家主席との首脳会談を終えた後に出したファクトシートで「北朝鮮の非核化という共同目標を確認した」と発表した。中国側は「韓半島問題が議論された」という表現を使ったが、双方が北朝鮮の核問題に対する議論をした点は明らかなようだ。