「女子ゴルフ・宮里藍サントリー・レディース・第３日」（１３日、六甲国際ＧＣ＝パー７２）

１５位から出た前年優勝の高橋彩華（２７）＝サーフビバレッジ＝が４バーディー、ノーボギーの６８で回り、通算１０アンダーで５位に浮上。トップとは７打差で連覇は厳しい状況だが、高額賞金とポイント狙いで、さらなる上位をもくろんだ。７０で回った桑木志帆が１７アンダーで首位を守り、３打差の２位に永井花奈。さらに２打差の３位にアマチュアの金瑞娥（韓国）が続いた。

大会連覇が懸かる高橋は５位浮上も、首位・桑木とは７打差で「ちょっと離れたかな」とやや諦めムード。それでも、さらなる上位進出へモチベーションは高い。

前週の全米女子オープンは予選落ちし「大赤字こいた」。同大会は予選落ちでも１６０万円が支給されたが、５人のチームで米国に乗り込んだ高橋は、往復の航空機代だけでも「５００万円近くかかりました」という。

また、今大会の結果により、ＡＩＧ全英女子オープン（７月３０日開幕）の出場権が与えられる。出場となればさらに「１・５倍くらいかかりそう」。エビアン選手権など他のメジャー出場のためにもメルセデス・ポイントも重ねたい。

幸いスイングは渡米前よりも好調で、最終日の上昇も期待値は高い。「飛行機代、稼ぎます」と、鼻息荒く言い切った。