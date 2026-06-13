俳優の舘ひろし（76）が13日放送のMBS「おしゃべり小料理ゆみこ」（土曜後4・00）に出演。生まれ育った家庭について語った。

“女将”に扮したMCの有働由美子は、舘の思い出の味だという「牛乳紅茶」を振る舞いトーク。「お父様もお医者様で、弟様もお医者様。地元ではいわゆる、ええとこのボンボンでした？」と切り込むと、舘は「ええとこのボンボンではないですけど」と謙遜。

「おじいちゃまの代からそうなんですか？」とさらに深掘ると、「ひいおじいさんまでは、何もしてなかったです」と応じた。

この回答に有働は「何もしてないっていうのは？」と質問。舘は「銀行にお金を預けて、その利子で食べてくっていう…」と明かし「でも、そんな凄いお金持ちじゃなくて、つましく」と説明した。

有働が「やっぱりええとこのボンやな」と追撃すると、「まぁ…はい」と認めた形になった舘。「ジーパンが禁止でしたね。下品だからやめろって」と当時の家庭での言いつけを明かすと、有働は「えっ！？そんな子が『革ジャン反抗族』！？」と舘の単独初主演映画を挙げながら仰天の様子だった。