FC東京、代表取締役社長に白井英介氏が就任へ…Bリーグの横浜ビー・コルセアーズを今月限りで退任
FC東京は12日、代表取締役社長に白井英介氏を選任することを発表した。
FC東京では2022年2月から代表取締役社長を務めていた川岸滋也氏が2026年7月1日をもって退任することが今年5月28日に発表されていたなか、6月12日に行われた定時取締役会での選任決議において代表取締役社長の候補者として白井氏が選任されたという。なお、2026年7月1日開催予定の臨時株主総会での承認後に正式決定となる予定であることが明らかになっている。
代表取締役社長に就任する白井氏は楽天株式会社や株式会社フィールドマネージメントで勤めた後、2021年8月からはBリーグ（日本のプロフェッショナルバスケットボールリーグ）の横浜ビー・コルセアーズで代表取締役に就任。2024年7月からは代表取締役兼ゼネラルマネージャーを務めていたなか、今年5月28日に横浜ビー・コルセアーズの代表取締役および兼務していたゼネラルマネージャーを6月30日付で退任することが発表されていた。
FC東京では2022年2月から代表取締役社長を務めていた川岸滋也氏が2026年7月1日をもって退任することが今年5月28日に発表されていたなか、6月12日に行われた定時取締役会での選任決議において代表取締役社長の候補者として白井氏が選任されたという。なお、2026年7月1日開催予定の臨時株主総会での承認後に正式決定となる予定であることが明らかになっている。