ロジクール、2cmに折りたためる持ち運びワイヤレスマウス「Mobi Fold」
ロジクールは6月11日、ワイヤレスマウスの新製品として、折りたたんで持ち運べる「Mobi Fold」を発表した。グラファイト、オフホワイトのほかに直販ストア専売モデルとしてライラックをカラーバリエーションとして展開する。7月2日発売予定、直販価格は14,850円。
ロジクール、2cmに折りたためる持ち運びワイヤレスマウス「Mobi Fold」
約2cmに折りたたんで持ち運べるワイヤレスマウス製品。コンパクトな形状で外出先等での使用にも向くとしており、本体の折りたたみ機構は5万回のテストをクリアした十分な耐久性を実現。外装は汚れやほこりの付着を軽減する防塵性シリコン素材を採用し、さらっとした感触に仕上げられている。
本体には左右クリックのほかに、アダプティブタッチスクロール機構を搭載してホイールなしでもスクロール操作を行える点が特徴。ロジクール製品専用ソフト「Logi Options+」を活用することで様々な操作をジェスチャーとして割りてることも可能で、Bluetooth接続と別売りのLogi Bolt接続を利用できる。
ロジクール、2cmに折りたためる持ち運びワイヤレスマウス「Mobi Fold」
約2cmに折りたたんで持ち運べるワイヤレスマウス製品。コンパクトな形状で外出先等での使用にも向くとしており、本体の折りたたみ機構は5万回のテストをクリアした十分な耐久性を実現。外装は汚れやほこりの付着を軽減する防塵性シリコン素材を採用し、さらっとした感触に仕上げられている。
本体には左右クリックのほかに、アダプティブタッチスクロール機構を搭載してホイールなしでもスクロール操作を行える点が特徴。ロジクール製品専用ソフト「Logi Options+」を活用することで様々な操作をジェスチャーとして割りてることも可能で、Bluetooth接続と別売りのLogi Bolt接続を利用できる。