「西武５−４広島」（１０日、ベルーナドーム）

広島が２試合連続となるサヨナラ負け。交流戦は３勝９敗１分けとなり、今季の負け越しが決まった。残り５試合を全勝しても、勝率５割には届かない。交流戦の負け越しは、新井監督が就任して以降、初めて。

４−４の延長十回に、高が２死二塁のピンチを招き、長谷川に左前適時打を許した。長谷川は前夜９日に続き、２試合連続のサヨナラ打となった。

先発の森は初回に３失点。五回、先頭・西川の中前打から１死二、三塁となり、長谷川を迎えた場面で新井監督がベンチを立った。４回１／３６安打３失点で終え、今季初勝利を手にすることはできなかった。

打線は三回、名原が左中間席へ２号２ラン。２−４の九回には、代打のモンテロが一時同点となる左越え２ランを放った。この一発が、球団通算９０００号。

試合後の新井監督の一問一答は、下記の通り。

−延長戦に持ち込みながら、最後はサヨナラ負けとなった。

「よく粘って、追いついたけど、最後にこういう結果になって悔しいけど、また明日頑張ります」

−中継ぎ陣の負担が続いている中で、五回途中から継投に出た。

「相手の中軸が全員、森に合っていたから。あそこは代えようと決めていました」

−六回以降に３イニング連続で併殺打。

「結果だからね、そこは。また明日頑張りたい」

−接戦には持ち込めているが、勝ち切れない。

「しっかり勝ちきれるようにしていきたい」

−この日の黒星で、交流戦の負け越しが決まった。

「残り５試合、１試合１試合頑張りたい」