チョコプラ松尾、NBAファイナル生観戦で大興奮 最前列チケット2500万円、トランプ大統領も来場
お笑いコンビ・チョコレートプラネットの松尾駿が、現地時間8日にアメリカ・ニューヨークのマジソン・スクエア・ガーデン（MSG）で行われた、NBAファイナル「ニューヨーク・ニックスvs.サンアントニオ・スパーズ」第3戦の中継にゲスト出演した。世界中の注目を集める試合を生観戦し、大興奮しながら熱気を伝えた。
【映像】チョコプラ松尾、NBAファイナル生観戦で大興奮「NBAファンとして楽しみたい！」
27年ぶりにファイナルに進出したニックスの地元・ニューヨークは大きな盛り上がりを見せており、ホーム・MSGの会場チケットは最前列が2500万円、最も安い席でも70万円と超プレミア化。さらにドナルド・トランプ米大統領も来場するなど、アメリカでは一大イベントになっている。
大のニックスファンの松尾は、プライムビデオの中継のゲストとしてMSGの放送席から、会場の熱気を日本のファンに伝えると「今日はNBAファンとして楽しみたいと思います！」と興奮しながら語った。
ニックスの7点リードで迎えたハーフタイムには「すごい盛り上がりです！スパーズファンが1人もいないんじゃないかってくらい」「お客さんがヒートアップしてますね」と会場の生の雰囲気を紹介。「ずっと立ちっぱなしで足がパンパンです」とうれしそうに語った。
試合は、後半に何度もリードチェンジする激しい展開となり、最終的にアウェイのスパーズが4点差で勝利。対戦成績はニックス2勝、スパーズ1勝となった。試合直後、応援していたニックスが敗れた松尾は頭を抱えて悔しがり、すごくハラハラして面白いゲームでしたが、ニックスファンとしては最悪です。悔しすぎますね」と嘆いた。
しかし、「ここから2連勝で、4勝1敗でニックスが必ず優勝してくれると思ってます」とニックスの再起を期待した。試合後には自身のSNSでニューヨーク在住の渡辺直美との2ショットも公開した。
なお、松尾は火曜レギュラーを務める日本テレビ系『ヒルナンデス！』を欠席。代役として、松尾の相方の長田庄平の“唯一の友だち”というパンサーの向井慧が出演した。
【映像】チョコプラ松尾、NBAファイナル生観戦で大興奮「NBAファンとして楽しみたい！」
27年ぶりにファイナルに進出したニックスの地元・ニューヨークは大きな盛り上がりを見せており、ホーム・MSGの会場チケットは最前列が2500万円、最も安い席でも70万円と超プレミア化。さらにドナルド・トランプ米大統領も来場するなど、アメリカでは一大イベントになっている。
ニックスの7点リードで迎えたハーフタイムには「すごい盛り上がりです！スパーズファンが1人もいないんじゃないかってくらい」「お客さんがヒートアップしてますね」と会場の生の雰囲気を紹介。「ずっと立ちっぱなしで足がパンパンです」とうれしそうに語った。
試合は、後半に何度もリードチェンジする激しい展開となり、最終的にアウェイのスパーズが4点差で勝利。対戦成績はニックス2勝、スパーズ1勝となった。試合直後、応援していたニックスが敗れた松尾は頭を抱えて悔しがり、すごくハラハラして面白いゲームでしたが、ニックスファンとしては最悪です。悔しすぎますね」と嘆いた。
しかし、「ここから2連勝で、4勝1敗でニックスが必ず優勝してくれると思ってます」とニックスの再起を期待した。試合後には自身のSNSでニューヨーク在住の渡辺直美との2ショットも公開した。
なお、松尾は火曜レギュラーを務める日本テレビ系『ヒルナンデス！』を欠席。代役として、松尾の相方の長田庄平の“唯一の友だち”というパンサーの向井慧が出演した。