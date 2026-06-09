トヨタ新型「“スライドドア”軽バン」発表に反響殺到！

2011年の誕生以来、ビジネスや配送業務を足元から支え続けているトヨタの軽商用車「ピクシスバン」。

現行型は2021年にフルモデルチェンジを果たした2代目にあたりますが、2026年に入ってからこの実力派軽バンに大きな動きが続いています。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの新型「軽商用バン」です！ 画像で見る

まず同年2月に、スズキやダイハツ、そして商用車の共同企画会社であるCJPTとタッグを組んで開発した、革新的なBEV（電気自動車）モデルがラインナップに加わりました。

さらに2026年6月4日には、依然として圧倒的な主力であり続けるガソリンエンジン搭載モデルに対して、安全性を大幅に引き上げる一部改良が発表されました。

この仕様変更は、主にドライバーの安全運転をサポートする先進運転支援システム「スマートアシスト」の機能向上に重点が置かれています。

仕事の荷物をコンテナやキャビンいっぱいに積み込むことが多い軽商用バンは、どうしても後方の視界が遮られがちになるという構造上の課題を常に抱えています。

そこで今回の一部改良では、後退時に車両の後ろにいる歩行者や障がい物を検知するセンサーの精度を大幅に強化し、新しい安全法規にもしっかりと適合する設計へと見直されました。

これにより、見通しの悪い狭い路地でのバックや、夜間の暗い場所での荷卸し作業といった、プロの現場で最も神経を使うシチュエーションにおける事故のリスクを効果的に低減させる工夫が施されています。

もちろん、ピクシスバンが本来持っている高い実用性のベースは健在です。

スクエアで無駄のないボディ形状による軽キャブオーバー最大級の広大な荷室空間や、重い荷物の積み下ろしがスムーズに行える低い床面地上高、そして2WDと4WDが選べるタフな駆動方式といった定評のあるパッケージングはしっかりと維持されています。

先進的なBEVモデルがシートヒーターや大画面メーターなどの最新デバイスで快適性と省電力性を追求しているのに対し、ガソリン車は過酷な環境にも耐えうる5速MTやCVTという信頼性の高いパワートレインを組み合わせることで、確実な経済性と道具としての堅牢さを両立させています。

このガソリンモデルの新型ピクシスバンに対し、インターネット上や実際の配送現場からは、多くの肯定的な意見やリアルな反響が寄せられています。

日々多くの荷物を運ぶルート配送のドライバーからは、「EVモデルの静かさや給電機能も魅力的だけど、走行距離や充電時間を気にせずガンガン走れるガソリン車はやっぱり現場の強い味方」「バック時のセンサー強化や最新の安全機能まで追加されたのは本当に心強い！」といった、実用面でのアップデートを高く評価する声が聞かれます。

また、狭い住宅街での取り回しを苦手とするユーザーからも、「軽バンは荷物満載すると後ろが見えにくくなるから、センサーの法規対応や検知機能が向上するのは大歓迎」「事故防止に直結する機能が標準で搭載されるの嬉しい」という、切実なコメントが目立ちます。

さらに、近年増えている軽バンでのソロキャンプや車中泊を楽しむ個人ユーザー層からは、「日常の買い物から遠出のレジャーまでさらに万能なクルマになった」「デザイン的にも使い勝手も、まるでミニ・ハイエースって感じです」と、その仕上がりに納得する見方が示されています。

このように一部改良した新型ピクシスバン（ガソリン車）の車両価格（消費税込）は、115万5000円から179万3000円です。

※ ※ ※

現場の最前線を支え続ける軽バンだからこそ、安全性にも一切の手を抜かない姿勢を示した今回の商品改良。

時代に合わせて柔軟に変化しつつ、誰もが安心して扱える高度な安全技術を網羅した新型ピクシスバンは、これからも日本の物流や人々のライフスタイルを支える存在であり続けるでしょう。