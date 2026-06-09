阪神が絶対的リードオフマンの近本光司外野手を、左手首骨折で欠いて一月以上が経った。７日時点で３２勝２３敗１分けとセ・リーグ首位。デイリスポーツ評論家の岡義朗氏が、順調に白星を重ねるキーマン２人を挙げた。

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ここまでの阪神は順調に来ているように見える。打線は軸がしっかりしている。森下は勝負強く、大山も本来の力を発揮している。そして佐藤輝の進化が特にすごい。だから１、２、６〜８番打者が自分の仕事がしやすい環境にはある。打線に安定感が出ている。

近本が不在の中で、立石の存在は頼もしい。まだ１年目で打率こそ低いけど、印象に残る安打が多い。凡打にしても相手に怖さを与えている。引っ張る力に、追い込まれてからの対応力もさすがで、ドラ１の片りんを見せてくれている。

さらにチームとして綿密な野球ができている。その象徴が熊谷だろう。６日・楽天戦での三盗はベンチとして願ってもない攻撃パターンになった。試合前から準備し、一発で決めたあの場面から、精度の高い細かい野球を推進していると感じた。

６、７月と体力的にもしんどくなってくる時期に、立石の上積みや熊谷の“スーパーサブ”としての力は、攻撃陣にとって心強い。若手を積極的に起用している中継ぎ陣は頑張りどころだと思うが、チームとしてこのまま丁寧な野球を続けていってほしい。