どうしても美容院に入りたがらない3歳の女の子。美容師さんが機転を利かせて、なんとかカットできたエピソードがSNSで話題に。投稿した母親のMay（仮）さんにたずねました。



【写真】娘のイヤイヤで、まさかの事態に……

娘さんはお菓子で釣っても美容院に入りたがらず、お菓子だけ先に食べてしまったと言います。そこで、自転車の後ろに乗ったまま、前髪を揃えてもらったのでした。



この出来事を振り返り「いつかの結婚式で公開してやる」と宣言するMayさんでした。



投稿には、

・かわいい思い出ですね。

・結婚式で流す写真のコレクションがまた1つ増えましたね

・店前に椅子出してやったことあるけど、本来ダメなんですよ 理容所、美容所にこられない事由のある場合の出張施術は認められてるからギリOK？ まぁグレーかな

・中に入れなくて駐車場で切る子もいますよー！ って、昔言ってた美容院の美容師さんも言ってましたよ。

・わたし、同じことして歯医者さんに車の中で処置してもらったことがあります。

などのコメントが寄せられました。



女の子がカットしたのは、地域の人たちに愛されている美容院で、Mayさんの祖母の代から通っているお店。



予約をしたものの「頑なにお店に入りたくないと拒否」と困った状況に。そこで美容師さんが、娘さんの「嫌だ」という気持ちに寄り添って、髪の毛を切るのは怖くないことを示すために提案しました。



その結果、美容師さんを信頼するようになり2回目以降は店内でカットでき、「現在は小学生で美容室が好きです」と良い関係になれたようです。



当時のことを振り返り、Mayさんは、「困っている人を目の前にした時に、できる形で優しく対応してくださったことがありがたく、うれしかったです」と語ってくれました。



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特別な理由がない場合、美容師は届出をした「美容所」でしかカットやパーマなどの美容業を行えないことになっています。今回のことは、長い付き合いがあった美容院とMayさんとの信頼関係の中で、1回だけの特別な計らいで行われたもののようです。決して、当たり前ではないことにご留意を。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・谷町 邦子）