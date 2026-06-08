Stray Kidsフィリックスの彫刻のような腹筋×前髪アップのワイルドビジュに悶絶！鍛え上げられた肉体美に「かっこよすぎて息止まる」の声

【写真】スキズ・フィリックの見事なシックスパック（5、8、9枚目）／メンバー集合ショット【動画】Gov Ballを沸かせたStray Kidsのステージ（3本）

Stray Kids（ストレイキッズ）が、米ニューヨークのFlushing Meadows Corona Park（フラッシング・メドウズ・コロナ・パーク）で開催されたアメリカの大型音楽フェスティバル『2026 The Governors Ball Music Festival』に出演、メンバーのFelix（フィリックス）が鍛え上げられた肉体美を披露し、話題を集めている。

■ニューヨークの観客を圧倒したStray Kidsフィリックスの芸術品級のビジュアル

同イベントには、Stray KidsがK-POPグループ初のヘッドライナーとして登場し、熱いステージを繰り広げた。中でもフィリックスは、銀ボタンが並ぶ黒のジャケットの隙間から大胆に腹筋をのぞかせ、ファンを熱狂させた。

フォトグラファー・NicolitaのInstagramには、Stray Kidsのステージショットが公開され、フィリックスの肉体美を捉えた写真が掲載された。

1、2枚目のステージに立つメンバーたちの姿に続き、3枚目には、サングラスで前髪を上げ、気迫溢れる眼差しを向けるフィリックスのショット。ジャケットの胸元からは、厚い胸板があらわになる。さらに5枚目の手前にしゃがむHyunjin（ヒョンジン）の後ろに立つ姿、8、9枚目のパフォーマンス中のショットでは、くっきりと6つに割れた腹筋が目を引く。屋外フェスならではのワイルドさが際立つ表情と鍛え上げられた肉体美で、観客を魅了した。

他にも、ステージを楽しむメンバーたちの表情が臨場感豊かに切り取られている。

SNSでは「え、忙しいのにいつこんなに鍛えたの！？」「腹筋やば」「かっこよすぎて息止まる」「ヒョンジンも思わずピリちゃんの腹筋チェックしてたね」「筋肉見せてもいやらしくなく彫刻みたいな美しさなのさすが」など、驚きと絶賛の声が寄せられている。

■スキズ、Gov Ballを熱狂の渦に！大観衆を前にした圧巻ステージ

グループの公式Xには、ステージ裏での集合ショットや、会場を埋め尽くす大観衆の盛り上がりが伝わるステージ動画5本が公開されている。

■スキズ、「MANIAC」でGov Ballを沸かせる

また、フェスの公式サイトにも、「MANIAC」のパフォーマンスや、ステージのダイジェスト動画が公開されている。