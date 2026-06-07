オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』 の第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』より、日韓同時デビューを果たす12人が決定。グループ名「KO1KEYZ」(読み：コイキーズ)としてデビューすることが発表された。オフィシャルからのレポートをお届けする。

『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』のFINALは6月6日(土)13:30より日本テレビ系列全国ネットで生放送、ならびにLemino、Mnet Plusで生配信。会場では、トレーナーや惜しくも敗退した練習生、『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』でデビューを勝ち取ったINI、ファイナリスト全員で披露したバラード曲「Run Again」を手がけた川尻蓮(JO1)、そして多くの国民プロデューサー＆SEKAI プロ デューサーが見守るなか、FINALの火蓋が切られた。

まずは、国民プロデューサー代表のディーン・フジオカ、SEKAI プロデューサー代表のチェ・スヨンの「It’s Showtime！」の合図 とともにスペシャルステージが開幕。22人の練習生によるテーマソング「新世界(SHINSEKAI)」が披露された。

続いて、最後のアピールとなる「デビュー評価」へ。22人の練習生が11人ずつに分かれ、最後の課題曲「Go Go」と「BORN TO BE」を パフォーマンス。全身全霊で国民プロデューサーとSEKAI プロデューサーにアピールした。投票結果を待つ間は川尻が手がけたバラード曲「Run Again」を初披露。そして、デビューするグループ名が「KO1KEYZ」(読み：コイキーズ)に決定したことが発表された。

順位発表では投票総数698万3025票から、デビューするメンバーが決定した。今後「KO1KEYZ」として活動する12人は以下の通り。デビュー決定直後、各メンバーが喜びのコメントを寄せている。と共に紹介します(国内70％、グローバル30％加重方式でポイント算出)。

■12位 378,536pts TOWA(濱田永遠)

「ここまで応援してくださった国民プロデューサーの皆さん、そしてSEKAI プロデューサーの皆さん本当にありがとうございました。こ こまで一緒に頑張ってきてくれた練習生のみんな、そしてスタッフの皆さん、本当にありがとうございました」

■11位 381,605pts KOSUKE(照井康祐)

「僕を信じて投票してくださった皆さまのおかげで、今ここに立てています。ありがとうございます」

■10位 390,614pts RYUJI(杉山竜司)

「これから絶えず惜しまず努力していくので皆さん応援よろしくお願いします」

■9位 404,949pts RYOGA(飯塚亮賀)

「僕は未経験からの挑戦でした。でも、今この瞬間からアイドルとして生きていく覚悟はもうできています。本当にありがとうござい ました」

■8位 407,595pts YURA(安部結蘭)

「僕に最後まで投票してくださった国民プロデューサーの皆さん、SEKAI プロデューサーの皆さんありがとうございました。そしてマ マとパパ……。長い間待たせたね。これからはたくさん恩返ししていきます。ありがとうございました」

■7位 408,598pts KEITO(小野慶人)

「僕は一度夢から離れて会社員として生活していたんですけど、諦めきれずに『新世界』にチャレンジしに来ました。今後も夢を 追いかけ続けて成長していく姿を皆さんにもお届けできればなと思っているので、僕たちの姿を見ることで、人生のモチベーション になっていただければうれしいです。これからも努力し続けます」

■6位 417,479pts ISSA(柳谷伊冴)

「最後まで応援してくれた国民プロデューサーの皆さん、SEKAI プロデューサーの皆さん本当にありがとうございます。そして、一 緒に頑張ってくれた練習生とトレーナーさんたちも本当にありがとうございます。皆さんと出会えて本当に幸せです。そして家族の 皆さん、この瞬間を見せられて本当にうれしいです。これからも頑張ります。よろしくお願いします」

■5位 470,789pts YUKI(後藤結)

「毎回の順位発表式で言っているのですが、残れると思っていませんでした。それでも『デビューしたい』という思いだけは誰よりも あったので、本当に頑張りました」

■4位 481,415pts SHINHAENG(オ・シンヘン)

「皆さんのおかげで毎日毎日が幸せでした。もっとかっこいい姿をお見せします。楽しみにしていてください。ありがとうございます」

■3位 498,627pts SIYOUNG(パク・シヨン)

「僕はもう一回アイドルに挑戦することが本当に怖かったです。けど、人生をかけてここに来ました。皆さんのおかげでここに来まし た。本当にありがとうございました」

■2位 508,787pts YOSHIKI(矢田佳暉)

「今まで僕を応援してくださった皆さん、本当にありがとうございます。辛いときも皆さんから元気を何度も何度ももらいましたし、 皆さんに支えられて今この場所に立てていることに幸せを感じています。また、グローバル1位を守り続けてきた練習生として、こ れから日本が世界に誇れるアーティストになることを皆さんに誓います」

■1位 537,456pts K.DAIKI(加藤大樹)

「1位でデビューしたい気持ちがあったので、このように1位でデビューできて本当にうれしいですし、やっぱり思い出がたくさん詰まっ ているものなので、これからKO1KEYZとして頑張って活躍していきたいと思います」

最後はK.DAIKIの号令のもと12人が「国民プロデューサーの皆さん、SEKAI プロデューサーの皆さんよろしくお願いします」と 挨拶した。

発表後にはKO1KEYZのオフィシャルサイトとオフィシャルファンクラブがオープン。8月、9月には東京と兵庫の2都市、11月には韓国・ソウルでのファンミーティングの開催が決定しました。また、8月14日(金)には＜KCON LA 2026＞へ の出演も決定している。

さらに、デビュー評価で披露した楽曲2曲と「Run Again」を含めた「FINAL」が本日6月7日(日)0時より順次配信開始。 8月19日(水)には、番組オリジナルアルバム『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の発売も決定した。こちらは番組テーマ曲「新世界(SHINSEKAI)」をはじめ、各コンセプト評価で披露された曲を含む全10曲が収録される。

©PRODUCE 101 JAPAN 新世界

■「FINAL」配信

2026年6月7日 0:00より順次配信開始

https://PD101J-SHINSEKAI.lnk.to/FINAL 収録曲

1​. BORN TO BE

2​. Go Go

3 ​.Run Again

■番組オリジナルアルバム『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』

2026年8月19日(水) 発売 CD ONLY

価格：\1,818 (税抜) / \2,000 (税込)

品番：YRCS-95133 POS：4571487598213 新世界(SHINSEKAI)BLACK ANGELDREAMERFuegoKICKNeko(ねこ)BORN TO BEGo GoRun Again新世界(SHINSEKAI) Piano Ver. 新世界(SHINSEKAI)BLACK ANGELDREAMERFuegoKICKNeko(ねこ)BORN TO BEGo GoRun Again新世界(SHINSEKAI) Piano Ver. ＜初回プレス限定封入特典＞ ・応募抽選券(シリアルナンバー)1枚 ※『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』初回プレス分(初回生産分) “応募抽選券(シリアルナンバー)”特典決定！

※番組オリジナルアルバム『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』チェーン別先着特典決定

■デビューメンバー順位

第1位 K.DAIKI(加藤大樹)

第2位 YOSHIKI(矢田佳暉)

第3位 SIYOUNG(パク・シヨン)

第4位 SHINHAENG(オ・シンヘン)

第5位 YUKI(後藤結)

第6位 ISSA(柳谷伊冴)

第7位 KEITO(小野慶人)

第8位 YURA(安部結蘭)

第9位 RYOGA(飯塚亮賀)

第10位 RYUJI(杉山竜司)

第11位 KOSUKE(照井康祐)

第12位 TOWA(濱田永遠) ■『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』

【番組公式サイト】 https://produce101.jp/

【番組公式SNS】

X：https://x.com/produce101jp_

Instagram：https://www.instagram.com/produce101japan_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@produce101japan_official

YouTube：https://www.youtube.com/@PRODUCE101JAPAN

関連リンク ◆KO1KEYZ オフィシャルサイト

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