【付録】超大ボリューム！ スヌーピーの「ふせんセット」が付いてくる『SNOOPY 超ボリューム！ ふせんセット BOOK』が6月12日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『SNOOPY 超ボリューム！ ふせんセット BOOK』（宝島社）の「ふせんセット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月12日に発売される『SNOOPY 超ボリューム！ ふせんセット BOOK』（税込1089円）。付録として、「ふせんセット」が付いてきます。
なんと21種類・全420枚という超大ボリュームのスヌーピーふせんセットです。カラフルで楽しいデザインが揃っており、資料や本からぴょこんと飛び出したふせんをチェックするたびにハッピーな気持ちになれます。A5サイズのコンパクトな本に、これだけの量のふせんが詰まっているとは驚きの内容量です。
カラフルなインデックスタイプから、折りたたんでメッセージをシェアできるタイプまでバリエーション豊富に揃っています。TO DOリストとして壁や冷蔵庫に貼り付けるなど、お仕事や勉強、手帳のデコ、ちょっとしたお手紙にも活用できる万能なセットです。気兼ねなく使える大ボリュームなので、スヌーピーファンはもちろん文具好きにも見逃せない一冊です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『SNOOPY 超ボリューム！ ふせんセット BOOK』の「ふせんセット」が見逃せない！
宝島社から6月12日に発売される『SNOOPY 超ボリューム！ ふせんセット BOOK』（税込1089円）。付録として、「ふせんセット」が付いてきます。
21種類・全420枚の超大ボリューム！スヌーピーのカラフルデザインが充実
なんと21種類・全420枚という超大ボリュームのスヌーピーふせんセットです。カラフルで楽しいデザインが揃っており、資料や本からぴょこんと飛び出したふせんをチェックするたびにハッピーな気持ちになれます。A5サイズのコンパクトな本に、これだけの量のふせんが詰まっているとは驚きの内容量です。
インデックスからメッセージ用まで！仕事・勉強・手帳デコに大活躍
カラフルなインデックスタイプから、折りたたんでメッセージをシェアできるタイプまでバリエーション豊富に揃っています。TO DOリストとして壁や冷蔵庫に貼り付けるなど、お仕事や勉強、手帳のデコ、ちょっとしたお手紙にも活用できる万能なセットです。気兼ねなく使える大ボリュームなので、スヌーピーファンはもちろん文具好きにも見逃せない一冊です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)