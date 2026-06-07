町田の25歳FWが豪州代表デビュー戦でさっそく初ゴール！ Ｗ杯に向けてスタンバイOK？「ええ、準備はできていると思います」
オーストラリア代表は現地６月６日、国際親善マッチでスイス代表と対戦。１−１で引き分けた。
14分に先制を許した後、56分に同点ゴールを決めたのがテテ・イェンギだ。町田の25歳FWにとっては、この試合が代表デビュー戦で、さっそく目に見える結果を残した。
敵陣左サイドでロングボールに抜け出したコナー・メトカーフが折り返すと、ゴール前に走り込んでいたイェンギが右足で押し込んだ。
試合後のフラッシュインタビューで、イェンギは「素晴らしい気分です」と率直な感想を述べる。
「ご存知の通り、このような瞬間のために懸命に努力してきました。そして今日、チームの助けになれたこと、そして何よりもまず、初出場を果たし、さらに初ゴールを決められたことを嬉しく思います」
――ワールドカップ初戦のトルコ戦へ準備はできているか？ そう問われると、「もちろん」と応じたイェンギは、こう続ける。
「トップクオリティの選手たちとの激しい試合で、ワールドカップもこのようになるでしょう。もう少し雰囲気が高まれば、我々はさらなる推進力を得られるはず。ええ、準備はできていると思います」
大舞台での活躍に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】デビュー戦で一発回答！ 町田イェンギが豪州代表でいきなり初ゴール！
14分に先制を許した後、56分に同点ゴールを決めたのがテテ・イェンギだ。町田の25歳FWにとっては、この試合が代表デビュー戦で、さっそく目に見える結果を残した。
敵陣左サイドでロングボールに抜け出したコナー・メトカーフが折り返すと、ゴール前に走り込んでいたイェンギが右足で押し込んだ。
「ご存知の通り、このような瞬間のために懸命に努力してきました。そして今日、チームの助けになれたこと、そして何よりもまず、初出場を果たし、さらに初ゴールを決められたことを嬉しく思います」
――ワールドカップ初戦のトルコ戦へ準備はできているか？ そう問われると、「もちろん」と応じたイェンギは、こう続ける。
「トップクオリティの選手たちとの激しい試合で、ワールドカップもこのようになるでしょう。もう少し雰囲気が高まれば、我々はさらなる推進力を得られるはず。ええ、準備はできていると思います」
大舞台での活躍に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】デビュー戦で一発回答！ 町田イェンギが豪州代表でいきなり初ゴール！