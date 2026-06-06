@onefiveが6月6日(土)、EX THEATER ROPPONGIにてワンマンライブ＜@onefive LIVE 2026 “SAKURAIZATION”＞を開催。BABYMETAL「ド・キ・ド・キ☆モーニング」を大胆にサンプリングした新曲「無敵☆アタシモード prod.☆Taku Takahashi (m-flo)」を初披露した。

今回のワンマンライブでは、@onefiveが展開している「SAKURAIZATION」の世界観を軸に構築された、ゲームの世界をモチーフとした演出が大きな見どころ。オープニングからChiptuneサウンドや映像演出を駆使し、観客を物語の中へと引き込みながら、『SAKURAIZATION』に込められたテーマやメッセージを立体的に表現した。

ライブでは、「SAKURAIZATION」シリーズの楽曲を中心に披露。さらに、これまで発表してきた楽曲も本公演の世界観に合わせてChiptuneアレンジを施し、既存曲に新たな表情を与えた。楽曲ごとに変化する演出とパフォーマンスが有機的に融合し、会場全体を作品世界へと誘うステージが繰り広げられた。

特に前方スタンディングエリアでは、メンバーの呼びかけに応えるように大きな歓声やクラップが巻き起こり、フロア全体が一体化。観客は楽曲の世界観に深く入り込みながら、@onefiveならではのライブ体験を満喫した。

そして、終盤のMCでは、「絶対この夢を叶えたい！」「必ず一緒に武道館の景色を見ましょう！」と、グループが目標として掲げる日本武道館公演への強い決意を表明し、メンバーそれぞれが@fifth(@onefiveのファンの呼称)への感謝や今後の活動への意気込みを語り、支えてくれるファンへの感謝を伝えた。

『SAKURAIZATION』という作品の世界観を余すことなく表現した本公演。@onefiveの新たなフェーズの幕開けを印象付ける一夜となり、会場は大きな拍手に包まれた。

そんな中、今回初披露となった新曲「無敵☆アタシモード prod.☆Taku Takahashi (m-flo)」は「SAKURAIZATION」シリーズ第3弾となる楽曲。☆Taku Takahashiプロデュースで、ChiptuneやHyperpop、4つ打ちを軸にロック要素も織り交ぜたサウンドにオートチューンを活かしたボカロ的ボーカル表現を融合させた。“二度寝したい朝”という日常と、“世界を救う”というスケールが同時に描かれ、可愛らしさと覚悟が共存する新たな“無敵モード”を打ち出した楽曲となっている。

本楽曲は、6月24日(水)にリリースされるミュージックカード「SAKURAIZATION」に収録される他、同日に配信リリースされる。リリースを記念したオンラインサイン会、リリースイベントの開催も決定している他、Goods付のミュージックカードはリリース記念フリーライブ会場限定で販売予定だ。

そしてライブ面では、日本武道館公演に向けた次なるステップとなるZeppツアーの開催が決定した。こちらは10月30日(金)にZepp Namba、11月10日(火)にKT Zepp Yokohamaにて開催される。チケットの＠fifth先行抽選・オフィシャル先着の受付は6/15(月)23:59まで。

撮影◎きるけ。

■＜@onefive LIVE 2026 Zepp TOUR（仮）＞ 【大阪公演】

2026年10月30日(金) Open18:00/Start19:00

会場：Zepp Namba 【東京公演】

2026年11月10日(火) Open18:00/Start19:00

会場：KT Zepp Yokohama https://onefive-web.jp/news/detail.php?id=1133925 ▼チケット情報

［@fifth先行抽選］

@fifithアプリのバナーよりお申し込みください

https://subscription.app.c-rayon.com/app/onefive

受付期間：2026年6月6日(土)19:00~6月15日(月)23:59 ［オフィシャル一般先着］

https://l-tike.com/onefive/

受付期間：2026年6月6日(土)19:00~6月15日(月)23:59

◾️ミュージックカード「SAKURAIZATION」

2026年6月24日（水）リリース

予約：https://onefive-JP.lnk.to/SAKURAIZATION_MC 4種内1種ランダム／AVZ1-61736 \1,500（税込）

▼ミュージックカード収録楽曲

♡革命少女S♡

M1X5R

無敵☆アタシモード prod.☆Taku Takahashi (m-flo) ▼「SAKURAIZATION」オンラインサイン会

詳細：https://onefive-web.jp/news/detail.php?id=1133477 ▼ミュージックカード＋Goods付（@onefiveストーリーホルダー2026-27）

AVZ1-61737 \5,900（税込）

※Goods付はリリース記念フリーライブ会場にて数量限定販売となります。 ▼「♡革命少女S♡」

配信：https://onefive-jp.lnk.to/kakumei_DLSTR ▼「M1X5R」

配信：https://onefive-jp.lnk.to/M1X5R_DLSTR https://youtu.be/L-cm3z-Dkyc

◾️＜@onefive LIVE 2026 “SAKURAIZATION”＞

詳細：https://onefive-web.jp/news/detail.php?id=1131339 ・大阪公演

2026年7月3日（金）Open18:00／Start19:00

会場：BIGCAT ▼チケット情報

https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=628133