ピンクヘアの高橋海人とメッシュの永瀬廉が「HEART」をパフォーマンス！高橋がニコニコと歌い出し永瀬が投げキスする姿に「こんなにハートが似合うアイドル最高」「目が幸せ」「ニコニコでかわいい」

■『King ＆ Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～』のライブ映像が公開

【動画】King ＆ Princeがキラキラに「HEART」をパフォーマンス（『STARRING』ドームツアー映像）①～②

King ＆ Prince公式SNSにて、ドームツアー『King ＆ Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～』のライブ映像が、発売に先駆けて一部公開された。

『King ＆ Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～』のライブBlu-ray＆DVDは6月24日に発売される。

今回公開されたのは、「HEART」のライブ映像。ピンクヘアの高橋海人（「高」ははしごだかが正式表記）と黒髪に金メッシュの永瀬廉が、ピンクの紗幕の中から、ハートポーズを片手で作りながらもう片方の手にマイクを持って登場し、歌い始める。

ふたりは、たくさんのビジューがついた白ジャケットに、腰元にはふわりとしたスカーフのような素材がついた、動くほど美しい衣装で出演。

高橋がニコニコと歌い出すと永瀬が投げキスし、天井からたくさんの小さなハートが降ってくる演出も。

ファンからは「こんなにハートが似合うアイドル最高」「目が幸せ」「ニコニコでかわいい」などの声があがっている。

YouTubeではフルバージョンも公開されている。