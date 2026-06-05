専用エアロでよりいっそうスポーティに！

スバルは2026年6月4日、「レヴォーグ レイバック（以下、レイバック）」に新設定される「S：HEV」モデルのティザーサイトをオープンし、仕様やデザインを初公開しました。

今回、レイバックのFタイプへの改良にあわせ、新たなモデルとしてストロングハイブリッドシステムを搭載する「レイバック S：HEV」をラインナップに追加。同年7月に正式発表される予定です。これに合わせて、同モデルの魅力を高める多彩な純正アクセサリーも公開されています。

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現行のレイバックは2023年10月に登場した日本市場向けのステーションワゴンSUVです。

今回の新型モデルに搭載されるパワートレインには、スバルが開発した本格的なストロングハイブリッドシステム（次世代e-BOXER）を採用しています。

2.5リッター水平対向4気筒直噴エンジンに2つのモーターを内蔵したトランスアクスルを組み合わせることで、電気自動車のようにモーターのみで走行する「EVドライブモード」が可能となりました。

エクステリアは、エアインテークを廃した専用デザインのアルミ製フロントフードを採用するなど、スリークで洗練されたシルエットを実現しています。

最低地上高は悪路走破性を考慮した180mmを確保しつつ、全高を1550mmに抑えることで、引き締まったスポーティなシルエットと走行性能を両立させています。

そんな新型レイバック S：HEVの個性をさらに引き立てるカスタマイズパーツとして、3つのエクステリアパッケージが設定されました。

ボディ同色で豊かさを演出する「プレミアムアーバンパッケージ」、タフさを強調する「アクティブスタイルパッケージ」に加えて注目されるのが、スバルのモータースポーツ統括会社であるSTI（スバルテクニカインターナショナル）が手掛ける「STIエアロパッケージ」です。

STIエアロパッケージは、精悍な表情を作り出す「STI フロントアンダースポイラー」をはじめ、サイドの塊感を強調する「STI サイドアンダースポイラー」、リアビューを引き締める「STI リヤアンダースポイラー」の3点構成となっています。

これらを装着することで、フロントからリアにかけての空気の流れを整流するとともに、SUVでありながらロー＆ワイドなスタンスを強調します。引き締まったブラックや金属調シルバーのカラーリングが用意され、レイバックのスポーティな走りのポテンシャルを視覚的にも強くアピールします。

さらに、STIエアロパッケージと合わせて装着したいSTIアイテムも充実しています。

足元を引き締める「STI パフォーマンスホイール（マットガンブラック／マットブロンズ）」や、リアビューに迫力を加える「STI ルーフエンドスポイラー」、「STI ゲートサイドフィン」をラインナップ。

また、e-BOXER車専用のチューニングが施された「STI パフォーマンスマフラー」も設定されており、ハイブリッドモデルでありながらスポーティなサウンドを楽しむことができます。

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本格的なハイブリッドシステムを手に入れ、環境性能と走りの質を大きく高めた新型レイバック S：HEV。STIエアロパッケージをはじめとする豊富なカスタマイズパーツを組み合わせることで、自分だけの一台に仕上げる楽しみも提供されそうです。